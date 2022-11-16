Среда, 16 Ноября 2022 19:28

АрмИнфо. 16 ноября в Службе национальной безопасности Армении прошло первое заседание межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести, созданной постановлением премьер-министра РА от 20 октября 2022 г.

Приветствуя собравшихся, председатель комиссии, директор СНБ Армен Абазян представил задачи новой структуры, выразив надежду, что пересмотренный состав и функции комиссии позволят осуществлять поиск и возвращение пленных, заложников и пропавших без вести в более скоординированном и взаимосогласованном порядке.

Затем были рассмотрены обращения общественных организаций, подавших заявки на включение в состав комиссии. По результатам обсуждений были отобраны три из подавших заявки организаций: правозащитная общественная организация <Луйси Чираг>, общественная организация <Центр международного и сравнительного права>, фонд <Центр права и справедливости> <Татоян>.

Председатель комиссии дал конкретные поручения. Комиссия приняла решение созвать очередное заседание 16 декабря 2022 года и включить вопросы в повестку дня согласно данным поручениям.