Среда, 16 Ноября 2022 19:27

АрмИнфо.Армянской стороне не только удалось развить свою позицию на международной арене по вопросу Арцаха м армяно- азербайджанских отношений, но и пойти по пути конкретных решений. Об этом 16 ноября в ходе правительственного часа в парламенте Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в настоящее время действительно есть необходимость в разработке подобных решений, а не во встречах ради встреч.

Армянская сторона приняла предложение о том, чтобы вопросы армяно-азербайджанских отношений не увязывать с проблемой Арцаха, но это не означает, что Ереван умыл руки по вопросу безопасности и прав народа Нагорного Карабаха. <Ереван будет поддерживать контакты между представителями Степанакерта и Баку, и подписание между Арцахом и Азербайджаном рамочного соглашения. На этой основе на принципах взаимности Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана>, - подчеркнул Никол Пашинян.

Он также указал на важность открытия коммуникаций региона. <Если Азербайджан в вопросе их разблокирования преследует цель именно создания коммуникаций, а не поиска причин для эскалации, то Армения будет считать вопрос решенным.