Среда, 16 Ноября 2022 18:30

АрмИнфо.Пианист Михаил Плетнев и дирижер Владимир Федосеев спустя много лет встретились в Ереване.

Имея многолетнюю историю теплой дружбы и творческого союза - музыканты не виделись и не играли вместе очень долгое время.

Долгожданная встреча выдающихся артистов в истории русской музыкальной культуры состоялась благодаря инициативе Национального филармонического оркестра Армении и Фонда Primavera Foundation.

В сопровождении Национального филармонического оркестра Армении, под чутким руководством маэстро Владимира Федосеева, Михаил Плетнев подарит ереванскому зрителю Симфонию №5 и Концерт для фортепиано с оркестром №1 П.И. Чайковского, который много лет назад и положил начало творческого тандема Федосеев-Плетнев.

Говоря о работе с Филармоническим оркестром Армении, дирижер заметил, что звучание и работа оркестра зависит от духовности армян, которые проживают здесь. <Армяне все добрые, положительные, и это все влияет на музыку> , - сказал он. Для более четкой характеристики армянских музыкантов Маэстро привел строчки из пьесы А.С. Пушкина <Каменный гость>: <Одной любви музыка уступает, но и любовь - мелодия>. Это Пушкин сказал. Вот так и у вас, у вас любовь - мелодия, вы живете с любовью. Я такого не встречал. Вы богатые душой люди. А главное же душой быть богатым>.

Владимир Федосеев, вспоминая свой многолетний опыт работы с музыкантами со всего мира, заметил, что армянским музыкантам наиболее быстро дается русская музыка. <Любой иностранец, виртуоз, когда играет русскую музыку,:что-то не хватает. Того сердечного. А у вас это больше. Мы будто срослись душами. Поэтому не нужно ничего объяснять, говорить. Оркестр прекрасный, слушает мою руку, видит мою руку, мне даже не нужно много слов. Только руками. Они все понимают. Вы должны гордиться такими музыкантами>, - сказал дирижер.

Маэстро также заметил, что возле его дома в Москве установлен памятник выдающемуся армянскому композитору Араму Хачатуряну, более того, время от времени, как далее отметил дирижер, он встречается с родственниками Хачатуряна. С трепетом Федосеев сказал, что армянский и русский народ близки душой, верят в единого Бога, и понимают друг друга хорошо. <Так что мы вас понимаем и ставим памятники вам в Москве>, - подчеркнул он.

В свою очередь пианист Михаил Плетнев добавил, что сразу же принял приглашение выступить в Армении вместе с маэстро Федосеевым. Он отметил, что история их совместного творческого пути насчитывает многочисленные концерты, на которых звучала музыка Чайковского, Брамса, Рахманинова, Бетховена и др. Для ереванского концерта, по его словам, была выбрана программа, с которой и стартовал их дуэт.

<Музыка это то, что дано Богом. Но тем, кому это дано, они находят в этой музыке все, и утешение, отраду и смысл существования, и один из таких людей это, безусловно, Владимир Федосеев>, - заключил он.

Отметим, что концерт Михаила Плетнева, Владимира Федосеева и Национального филармонического оркестра Армении состоится 17 ноября, в 19:00, в Концертном заде им. Арама Хачатруяна.