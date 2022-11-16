Среда, 16 Ноября 2022 18:25

АрмИнфо.Заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанные им в клубе <Валдай > очень важны. Об этом 16 ноября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что эти заявления главы российского государства требуют разъяснений по ряду вопросов. Тем не менее, по поднятым вопросам

на политическом поле Армении, как минимум, имеется почти полный консенсус. Премьер, в частности, напомнил, что речь шла об

отношении правительства РА к предложениям российской стороны. Содержание этих предложений сводится к тому, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха перенести на неопределенное время. <Тогда правительство РА сразу отреагировало на эти инициативы, но интересно то, что по этим предложениям в самом Арцахе поступили требования к властям Армении о принятии этих предложений>, - заявил глава армянского кабмина.

Он заметил, что правительство РА еще с января 2021 года приняло ряд договоренностей, но не говорило об этом, исходя из корректности. <Мы

признательны российской стороне за то, что появилась возможность уточнения ряда положений данной темы. Сегодня оппозиция заявляет, что власти в вопросе Арцаха занимают исключительно уклончивую позицию, не зная, что мы давно о ней уже высказались >, - отметил премьер, добавив, что по этой позиции поделился с президентом Арцаха Араиком Арутюняном.

В первую очередь, продолжил Пашинян, многих интересует процесс работы над мирным договором. В Вашингтоне армянская сторона

передала Азербайджану свои предложения и комментарии к мирному договору. <Ждем реакции со стороны Азербайджана, хотя и наблюдаем

тенденции по усилению напряженности, которая напрямую связана с конкретными событиями и стуацией>, - отметил глава кабмина.

Он подчеркнул, что позиция армянской стороны четка и понятна. Она заключается в том, что азербайджанские вооруженные силы должны покинуть суверенную территорию Армении. Международное сообщество содействует этой позиции Еревана. <Мы надеемся, что и ОДКБ будет ее защищать. А вообще, ситуация весьма странная, поскольку все международные партнеры считают необходимым вывод азербайджанских войск, а ОДКБ до сих пор не дала внятно оценки произошедшему>, - подчеркнул Никол Пашинян, выразив надежду, что на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября появится возможность выработать консенсус. <Наша цель не в том, чтобы спровоцировать войну между ОДКБ и Азербайджаном. Мы хотим понять, какую политическую позицию занимает ОДКБ в этой ситуации>, - отметил глава армянского правительства.