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 Среда, 16 Ноября 2022 18:25

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   жилой дом 24/5 на улице Г.овсепяна, собственные дома 181/2, 202 на улице Норки Айгинер, дом-интернат Норка, ГНКО “Институт геологических наук” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 66, 68, 70 на улице Аракеляна, улицы Аракеляна, Акобянца, жилые дома 92, 106, 108, 114, 116, 118, 120 на улице Андраника;

11:00-15:00   улицы 4, 8 в селе Мушакан;

11:00-17:00   школа N46, жилой дом 28 на улице Манташяна, жилые дома 3, 3а, 5, 7, 10, 12 на улице Ехбайрутян, 9, 9а, 14, 16, 16а на улице Манандяна, жилой дом 13 на улице Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5-9 на улице Меликяна, частные дома 13-32 на улице Меликяна, частный дом 20/21 на Тбиисском шоссе; частные дома 2, 3, 4 на улице М.Аветисяна, жилые дома 60, 62 и частные дома 48а, 64 на улице Сармени, частные дома 35-39 на улице Неркин Антараин, частные дома 17-138 на улице Антараин, жилые дома 18, 20 и частные дома 1-69 на улице Агароняна, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Далакяна;

 

в Армавирской области:

11:00-14:00  село Аршалуйс;

15:00-16:00   села Цахкаландж, Гегакерт и Овтамеч;

 

в Арагацотнской области:

10:00-13:00  село Нор Ерзнка; трасса Аштарак-Ереван, Аштаракское шоссе, кварталы “Ара 1”, “Багаван”, “Уатитик’, Егвардское шоссе, Касахское ущелье, Касахское ущелье 1, улицы Грибоедова, Ереванян, Касаха в городе Аштарак;

 

в Араратской области:

10:00-14:00   частично села нор Ухи, Ранчпар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00   частично села Аргаванд, Геганист, Гетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00   частично улицы Мркса, Лусинян, Харазян, жилой дом 105 на улице Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13:00-16:00 частично село Дехдзут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00   частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Шаумяна, Андраника, Микояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

 

в Котайкской области:

10։00-12։00   ООО “Вива-Ман Груп”, “Амакцвац кере”, Дом отдыха государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна, ЧП “Лаврентий Варданян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Агавнадзор;

11։00-16։30    квартал “Джрарат”, ЧП “Офелия Маркосян”, автопарк “Раздан цемент” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк, Катнахбюр, село Камарис, Маяковский, Джрабер, Капутан, Атис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12։30   село Акунк, ООО “Ева шин”, компания “Веолиа Джур”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–14:00   улица З.Андраника полностью, населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни; 

16։00-17։00   села Ттуджур, Неркин Чамбарак;

 

в  Ширакской области:

10:00-14:00   село Лусакерт в Артикском регионе; частично улицы 1, 5 села Мец Сеапасар в Ашоцком регионе;

10:00-16:00   частично улицы 1, 4 села Лусахбюр в Анийском регионе;

11:00-17:00   квартал ‘Нор Ахурян” села Ахурян, северо-восточная и юго-западная часть Ахуряна в Ахурянском регионе;

13:00-17:00   села Гусанагюх, Ширакаван, Лусахбюр, Исаакяна, Агин, Саракап, Джрапи, Бардзрашен в Анийском регионе;

 

в  Лорийской области:

13:00-17:00   села Ехегнут и Дебед;

 

в  Сюникской области:

09:00-11:00   город Каджаран полностью; села Лернадзор, Хачина, Катнарат и Пухрут.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 8, 68/7 на улице Абеляна, улица Карапетяна, жилые дома 64, 68, 72 на улице Андраника, 45 на улице Раффи;

11:00-15:00   улицы 2, 4, 10 села Мушакан;

11:00-17:00    жилые дома 23, 23/1, 23/2, 25 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22, 22/3 на улице Папазяна, жилые дома 5, 6, 7, 16, 22 на улице Эмина, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 на пр. Азатутяна, жилые дома 11-220 и частные дома 1-148/5 на улице Антараин, жилые дома 9-192/2 и частные дома 1–186/13 на улице Верин Антараин, жилые дома 30/3, 40/2 на улице Лер Камсара, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Азгалдяна, жилой дом 52/50 на улице Ахбюра Сероба, жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, жилые дома 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, 71, 83 на улице Теряна, абоненты-жильцы 73а, 75 на улице Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11, 11а на пр. Багратуняца, жилой дом 18 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11, 13 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в  Армавирской области:

10:00-11:00 село Тароник;

11:00-13:00   село Цахкаландж; частично села Айтах, Ферик;

11:00-17:00   села Паракар, Мусалер, Таиров, Аревашат, Птгунк;

 

в  Араратской области:

10:00-14:00   частично села Армаш и Сис;

11:00-16:00   жилой дом 66 на улице Атарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично село Нарек;

 

в  Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап;

11:00-15:00 частично село Малишка;

 

в  Котайкской области:

11։00-17։00   частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр; село Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00   телецентр, компании “Абраамян”, “Рудольф Аракелян”, “Силениум стар”, “Ерицян”, “Альвина”, “Мори плаза”, “А.Назарян”, “Л.Епремян”, “Виардо”, “Цахкаовит”, “Нарек”, “Валдут”, “Адигаз” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

13։00-16։00   улицы Маисяна, Пахлавунянц, Мгера Мкртчяна, Сараланджи, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску ашхар”, ООО “София Аракелян”, ООО “Микаэль Варданян”, дом отдыха университета им. В.Брюсова в Цахкадзоре, пансионаты “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

 

в  Гегаркуникской области:

16։00-17։00   частично община Варсер, автообслуживание, телецентр, питьевая насосная станция Севана, ЧП “Г.Седракян”, “Лев Лен”, “газ Ама”, “Ара Арег”, “А.Салазарян”, “Э.Мхитарян”, “Ш.Бозоян”, “Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в  Лорийской области:

10:00-15:00   села Шнох и Техут;

11:00-14:00   село Арчут; станция “Арчут” и Церковь “Котрац”;

12:00-17:00 село Каркоп;

 

в  Тавушской области:

12:30-13:00   села Хачардзан и Агавнаванк.

 

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