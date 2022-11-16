Среда, 16 Ноября 2022 18:23

АрмИнфо.После подписания трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года азербайджанская сторона продолжает прибегать к преступным действиям, приводящим к нарушению прав народа Арцаха, с заявлениями о которых Аппарат защитника прав человека периодически выступал. Об этом говорится в отчете Омбудсмена НКР Гегама Степаняна.

ЗПЧ Арцаха констатировал, что за прошедшие два года были зафиксированы сотни случаев незаконных и вопиющих нарушений международного гуманитарного права. Они в частности, связанны с нарушением режима прекращения огня, психологическим террором, нарушением нормальной работы инфраструктур, препятствованием сельскохозяйственным работам, вандализмом в отношении культурных ценностей и других преступных деяний, которые привели к ограничению права народа Арцаха на жизнь, на физическую и психическую неприкосновенность, на частную собственность, на свободное передвижение, на личную и семейную жизнь, на неприкосновенность достоинства, ограничению культурных и религиозных прав, а также нарушению закона о запрете пыток, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и дискриминации.

По его словам, с 10 ноября 2020 года по 13 ноября 2022 года правоохранительными органами Арцаха был зарегистрирован 121 случай преступления, повлёкшего за собой материальный и человеческий ущерб.

"Было убито 18 человек (3 гражданских лиц, 15 военных), 132 человека подверглись покушению на убийство (54 гражданских лиц, 78 военных), 67 человек получили огнестрельное ранение и подверглись физическому насилию (из которых - 16 гражданских лиц).

5 из 8 человек, случайно перешедших на контролируемые Азербайджаном территории, были возвращены с явными следами насилия, пыток и переломов. Из возвращённых армянской стороне указанных лиц Артак Манасян, житель Мартунинского района 1989 года рождения, занимающийся скотоводством, скончался всего через несколько месяцев после данного инцидента", - подчеркнул Степанян.

При этмо он добавил, что 13 жилых домов оказались под прямым прицелом, 8 сельскохозяйственных машин, 22 транспортных средства и 16 других объектов были повреждены или уничтожены, 5 садов были подожжены, у мирного населения похищен мелкий и крупный рогатый скот. Животные, случайно перешедшие на пастбища, ныне находящиеся под контролем Азербайджана, не возвращаются, а похищаются и используются представителями азербайджанских вооружённых сил.

"Открыто препятствуются сельскохозяйственные работы, проводимые на территориях, расположенных около линии соприкосновения. Производятся прицельные выстрелы по гражданским лицам и технике, осуществляющим сельскохозяйственные работы, после чего работы прекращаются. Подобные преступные действия азербайджанской стороны особенно активизируются во время сельскохозяйственного сезона и сбора урожая. Иногда азербайджанские военные вторгаются непосредственно в сады и заставляют участников сбора урожая покинуть местность под угрозой применения оружия. В результате подобного поведения азербайджанскими вооруженными силами был убит Арам Тепнанц, житель Мартакертского района, занимающийся земледелием, и Сейран Саркисян, житель Мартунинского района, занимающийся скотоводством", - отметил он.

С целью оказания давления, продолжил Омбудсмен НКР, периодически нарушается работа жизненно важных инфраструктур, что было

зафиксировано в марте 2022 года, когда в результате взрыва газопровода Азербайджаном около 20 дней всё население Арцаха было лишено газоснабжения и отопления. Связь и коммуникации постоянно заглушаются с помощью специальных глушителей.

"В результате мониторинга открытых источников после установления режима прекращения огня было зафиксировано более ста случаев вандализма, уничтожения и осквернения армянских духовно-культурных ценностей, могил на территориях, ныне находящихся под оккупацией Азербайджана, вопреки призывам и заявлениям различных международных структур.

В Азербайджане на государственном уровне продолжается политика армянофобии. Пропаганда ненависти осуществляется при непосредственном участии президента Азербайджана, правящей власти и лиц, имеющих общественное влияние. В азербайджанских детских садах и школах продолжается применение так называемого метода "патриотического" воспитания, основанного на ненависти к армянам", - замелил правозащитник.

В заключение он констатировал, что все эти действия служат фактическим доказательством политики этнической чистки и геноцида, проводимой Азербайджаном по отношению к народу Арцаха. "Эти действия намного более красноречивы, чем лживое миролюбие и лжеобещания азербайджанского руководства", - подытожил Степанян.