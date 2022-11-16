Среда, 16 Ноября 2022 16:02

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с коллегой из Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, собеседники обсудили как двусторонние, так и региональные вопросы. В этом контексте была подчеркнута важность улучшениа атмосферы в регионе Южного Кавказа и осуществление соответствующих шагов в этом направлении.

Подчеркнув необходимость постоянного развития торгово-экономических связей между Арменией и Грузией, стороны договорились провести в начале 2023 года в Ереване заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии.