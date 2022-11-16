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АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с коллегой из Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, собеседники обсудили как двусторонние, так и региональные вопросы. В этом контексте была подчеркнута важность улучшениа атмосферы в регионе Южного Кавказа и осуществление соответствующих шагов в этом направлении.
Подчеркнув необходимость постоянного развития торгово-экономических связей между Арменией и Грузией, стороны договорились провести в начале 2023 года в Ереване заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии.
|Пашинян поговорил по телефону с Гарибашвили
|Экс-глава МИД Армении: Алиев теперь с радостью добавит в свой список "полезных врагов" Иран, Францию и ЮНЕСКО
|Пекинский технологический университет предлагает армянским студентам возможность обучения на магистратуре и аспирантуре
|Энтони Блинкен призвал Пашиняна поддержать импульс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией
|В Ереване находится директор по стратегии, планам и политике Европейского командования США
|Член палаты представителей Паппас возглавил двухпартийный призыв ограничить продажи F-16 в Турцию
|В МИД Азербайджана нервно отреагировали на принятую Сенатом Франции резолюцию, предлагающую наложить санкции на Азербайджан
|В Минобороны назвали дезинформацией сообщение противника о нарушении ВС РА режима прекращения огня
|Встреча сопредседателей Mежправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
|МИД Арцаха и госминистр приветствовали принятую Сенатом Франции резолюцию, осуждающую агрессивную политику Азербайджана в отношении Армении и НКР
|Google Pay и Google Wallet доступны для клиентов Америабанка
|Армен Григорян: Многоотраслевое сотрудничество между Арменией и ЕС может развиваться и в оборонной сфере
|Сенат Франции практически единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против Азербайджана
|Пашинян рассказал посланникам ЕС и стран-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства о процессах, происходящих в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Культурный фонд Creative Armenia объявляет о сборе средств для оказания помощи начинающим искусствоведам Армении
|Минобороны Армении сообщает об убийстве военнослужащего-срочника ВС РА
|У Кипра новый посол в Армении
|Супруга президента Азербайджана больше не является послом доброй воли ЮНЕСКО
|Пашинян обвинил Алиева в терроре гражданского населения Армении
|Глава МИД Армении: Установлению стабильности и мира в регионе продолжают мешать максималистские подходы Азербайджана
|Граждане иностранных государств, получившие в Армении второе гражданство, становятся военнообязанными - министр
|В Армении будут введены доплаты для офицеров и контрактников ВС, прошедших аттестацию
|Ардшинбанк представляет Google Pay в Армении для пользователей Android
|Генрих Мхитарян сыграл в футбольном турнире Ватикана за мир
|Армения воздержалась на голосовании Генассамблее ООН по вопросу создания международного механизма по возмещению ущерба Украине
|В Армении выявлен еще один случай государственной измены
|Автопарк Еревана пополнится еще 150 автобусами
|ANCA: Политика США в отношении Кавказа должна укрепить безопасность Армении и Арцаха от угроз Азербайджана и Турции
|Пашинян и Блинкен обсудили по телефону нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
|Депутат: Турецко-азербайджанский тандем подготавливает почву для новой военной агрессии
|В Тбилиси прошли армяно-грузинские межмидовские консультации
|Клиентам Конверс Банка стало доступно еще одно инновационное платежное решение - Google Pay
|Григорян и Ховаев обсудили карабахский конфликт и армяно-азербайджанскую нормализацию
|Армения обратилась за помощью к России по вопросу создания в стране Службы внешней разведки
|Григорян признался: международный механизм как таковой в одиночку не работает в вопросе сдерживания Азербайджана
|Секретарь Совбеза Армении уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли Ереван принять наблюдательскую миссию ОДКБ
|Фильм <Рассвет Авроры> получил <Оскар> Азиатско-Тихоокеанского региона
|Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость более активного вовлечения ООН в решение вызовов, возникших в регионе из-за азербайджанской агрессии
|Пашинян и Ховаев обсудили итоги последней сочинской встречи лидеров Армении, России и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Авигдор Эскин: Без идеологии, национальной идеи армия и спецслужбы не могут действовать успешно
|В Ереване состоится концерт памяти композитора Левона Чаушяна
|Обществу филателистов и нумизматов Армении - 100 лет: В Музее-институте архитектуры открылась специализированная выставка
|Азербайджан и Грузия подписали план оборонного сотрудничества на 2023 год
|СНБ Армении пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции
|Омбудсмен Армении: Жители Храморта и других общин Арцаха живут в условиях неизбежного ущемления их прав из-за армянофобии в Азербайджане
|Серж Танкян: Для мира Россия Владимира Путина считается державой-изгоем, в то время как клептократическая диктатура Ильхама Алиева остается незамеченной
|Иранские депутаты посоветовали Ильхаму Алиеву учить историю
|Самым лучшим вариантом будущего ВС Армении является переход к профессиональной армии - депутат
|Минобороны Армении продолжает опровергать вражескую дезинформацию
|В Армении будет внедрена новая система перехода военнослужащих с обязательной воинской службы на контрактную - министр обороны
|Армения намерена присоединиться к факультативному протоколу Конвенции ООН <О защите прав инвалидов>
|Оппозиционер: Без дополнительных мер безопасности в Арцахе, сдержать азербайджанскую наглость и агрессию будет сложно
|Пашинян: Азербайджан называет армян Нагорного Карабаха своими гражданами, и, в то же время, стреляет в них
|Нападения азербайджанской армии на территорию Армении задокументированы средствами наблюдения ЕС - Марукян
|Мариам Мкртчян стала чемпионка Европы по шахматам до 18 лет
|Спикер НС РА: Мы искренне привержены мирной повестке, которая является гарантией мирного сосуществования Армении и региона
|Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Жертвами шпионской программы Pegasus стали журналисты, чиновники и известные оппозиционеры - эксперт
|Читать больше
|Авигдор Эскин: Без идеологии, национальной идеи армия и спецслужбы не могут действовать успешно
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