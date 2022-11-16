Среда, 16 Ноября 2022 14:27

АрмИнфо. Пекинский технологический университет (Beijing Institute of Technology) предлагает 5 бесплатных мест для армянских студентов для обучения на магистратуре и аспирантуре.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, Пекинский университет объявил конкурс, с деталями которого можно познкомиться, перейдя по следующей ссылке: https://isc.bit.edu.cn/admissionsaid/financialaid/scholarships/b112920.htm .

Согласно источнику, заявители в обязательном порядке должны представить свои данные до 31 декабря 2022г. в Министерство образования, науки, культуры и спорта, которые посредством Министерства иностранных дел Армении будут официально переданы китайской стороне.