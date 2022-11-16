Среда, 16 Ноября 2022 10:54

АрмИнфо. Посольство США в Армении приветствует в Ереване директора по стратегии, планам и политике Европейского командования США, генерал-майора Даниэля Ласика.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, в рамках визита 16-17 ноября генерал- майор Ласика примет участие в возложении венков к Могиле Неизвестного солдата и к Мемориалу Геноцида армян. Он встретится с министром обороны РА Суреном Папикяном, начальником Генерального штаба генералом Эдвардом Асряном и секретарем Совета национальной безопасности Арменом Григоряном, чтобы обсудить американо- армянские отношения в области безопасности и вопросы региональной безопасности.

Генерал-майор Ласика примет участие в церемонии открытия новых казарм, столовой и конференц-зала в учебном центре "Зар" Миротворческой бригады ВС РА, которые были отремонтированы при финансовом содействии США.