Среда, 16 Ноября 2022 10:28

АрмИнфо.В МИД Азербайджана нервно отреагировали на принятую Сенатом Франции 15 ноября резолюцию, предлагающую наложить санкции на Азербайджан за ее агрессивную риторику в отношении Армении и Арцаха.

Так, в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заверили, что якобы документ совершенно "далек от истины, отражает ложные и клеветнические положения и носит открытый провокационный характер, служит подрыву процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".

В МИД Азербайджана также поспешили обвинить французскую сторону в предвзятости и однобокости, и в очередной раз выразили притязания на территории самоопределившейся Нагорно-Карабахской Республики.

"Эта резолюция Сената не служит миру, стабильности и прогрессу в регионе и далека от упомянутого в названии резолюции содействие прочному миру. Мы решительно отвергаем эту очередную резолюцию, принятую сенатом Франции", - отмечается в заявлении МИД АР.

В свою очередь посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева заявила, что решение Сената от 15 ноября в очередной раз указывает на ошибочный подход, не соответствующий действительности. Абдуллаева отметила, что эта резолюция "не служит процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и ставит под сомнение процесс установления мира в регионе".

Сенат Франции 295 голосами "за" и 1 "против" утвердил на заседании 15 ноября резолюцию о введении санкций в отношении Азербайджана, требовании о немедленном выводе азербайджанских войск с суверенной территории Армении и соблюдении режима прекращения огня согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Помимо этого, резолюция предполагает поддержку инициатив по достижению устойчивого мира между двумя странами.