Среда, 16 Ноября 2022 09:35

АрмИнфо.Сегодня, 15 ноября 2022 года в здании МИД Туркменистана состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередова и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчука.

В начале встречи была отмечена важность и продуктивность сегодняшней встречи А.Л.Оверчука с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которой были определены ориентиры дальнейшего продвижения многопланового взаимодействия между двумя странами.

Cопредседатели комиссии детально обсудили перспективы партнерства в финансово-банковской области, нефтяной, транспортной, электроэнергетической отраслях, а также в сферах образования, культуры, здравоохранения и налогового администрирования.

Также отдельно были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему 6-7 декабря текущего года в Москве 12-му заседанию совместной комиссии, на полях которого планируется подписание более десяти двусторонних документов в различных сферах.

Далее встреча продолжилась в расширенном составе с участием руководителей и представителей ряда профильных министерств и ведомств Туркменистана и России, в рамках которой были более углубленно обсуждены вышеобозначенные темы.

Обсуждая сотрудничество в сфере образования и культуры, стороны выразили необходимость дальнейшей интенсификации обоюдных действий в целях расширения гуманитарного взаимодействия. В частности, была отмечена важность реализации проектов по созданию Туркмено-Российского университета и строительства нового здания Русского драматического театра имени А.С.Пушкина в Ашхабаде.