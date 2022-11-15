Вторник, 15 Ноября 2022 22:46

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Республики Арцах приветствует резолюцию, принятую Сенатом Франции 15 ноября, которая осуждает агрессивную и армяноненавистническую политику Азербайджана в отношении Армении и Арцаха.

В сообщении МИД НКР, говрится, что в документе вновь подтверждается необходимость признания Нагорно Карабахской Республики и использования этого признания в качестве переговорного инструмента с целью установления длительного мира.

В резолюции подчеркивается, что повторяющиеся агрессивные действия Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха угрожают безопасности и свободе армян Арцаха. Сенат призывает правительство Франции сделать все возможное, чтобы Азербайджан незамедлительно подключился к переговорному процессу для достижения стабильного мира на Южном Кавказе.

Принятие резолюции подобного содержания является важным шагом и с политической, и с правовой, и с моральной точки зрения, поскольку экспансионистская и воинственная политика Азербайджана представляет собой серьезный вызов и угрозу не только для армянского народа и армянской государственности, но и для региональной стабильности и цивилизованного мира в целом. Выражаем признательность нашим друзьям во Франции за их твердую и принципиальную позицию, сказано в заявлении МИД Республики Арцах.

Свою благодарность членам Сената Франции выразил и госминистр Арцаха Рубен Варданян. Он поблагодарил депутатов Сената Франции "за принятие этой важной для Республики Армения, Республики Арцах и для нашего народа резолюции.

Особая благодарность сенаторам Бруно Ретайо, Кристиану Камбону, Патрику Каннеру, Эрве Марселю, Элиан Ассасси и Жильберу-Люку Девиназу за представление резолюции.

В резолюции содержатся очень важные для нас формулировки с точки зрения субъектности Арцаха. Документ подтверждает необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики и превращения этого признания в инструмент переговоров с целью установления прочного мира.

В резолюции также подчеркивается, что безопасность и свобода армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, не гарантируется Азербайджанской Республикой. Это те пункты, которые важны для будущего Арцаха и арцахских армян.

Справедливая борьба арцахских армян за безопасную и достойную жизнь на своей родине однажды достигнет своей цели благодаря решимости армянского народа и поддержке наших друзей".