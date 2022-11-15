Вторник, 15 Ноября 2022 21:24

АрмИнфо.Сегодня Америабанк запускает в Армении услугу Google Pay, что позволит держателям карт Америабанка пользоваться преимуществами простых и безопасных бесконтактных платежей и хранения цифровых карт. Услуга доступна на устройствах Android и Wear OS. Google Pay позволяет клиентам Америабанка совершать оплату без использования банковской карты или наличных, а также без ввода пароля на POS-терминале.

Держатели карт могут привязать дебетовые и кредитные карты Америабанка к цифровому кошельку Google Wallet, который также запускается в Армении сегодня, чтобы совершать оплату и покупки в любом месте, где принимаются бесконтактные платежи.

Кроме платежных карт, держатели карт также смогут добавлять и использовать в Google Wallet карты лояльности, посадочные талоны и билеты на различные мероприятия.

Google Pay делает платежи более безопасными, применяя несколько уровней безопасности в дополнение к уже действующим механизмам защиты карт Америабанка, в том числе применение токенов, соответствующих критериям, принятым в данной сфере. Это означает, что при совершении оплаты картой, добавленной в Google Wallet, транзакции производятся посредством номера виртуальной карты (токена). Токен работает в зависимости от особенностей конкретного устройства и связан с динамическим кодом безопасности, который меняется с каждой транзакцией, обеспечивая дополнительную защиту от мошенничества. Помимо этого, в случае утери или кражи телефона держатель карты может воспользоваться функцией «Найти мое устройство», чтобы немедленно заблокировать устройство из любого места, защитить устройство с помощью нового пароля и даже удалить личные данные.

«Google Pay обеспечивает быстрые, простые и безопасные платежи с помощью телефонов Android или устройств Wear OS в более чем 45 странах мира», – отметила Дженни Ченг, вице-президент и генеральный директор Google Wallet», – «Пользователи могут просто добавить свои дебетовые и кредитные карты в Google Wallet и быть уверенными в том, что их финансовая информация находится в безопасности, когда они совершают покупки или платежи».

Для использования карты Америабанка посредством Google Pay необходимо лишь загрузить Google Wallet из Google Play Store.

«Следуя повестке цифровой трансформации, Америабанк всегда стремится обеспечить своих клиентов современным и позитивным банковским опытом с использованием самых передовых цифровых технологий. С радостью объявляем, что благодаря нашему сотрудничеству с Google новый способ бесконтактной оплаты – Google Pay, уже доступен для держателей наших карт в Армении», – отметил Тигран Оганесян, руководитель отдела карточных операций Америабанка.