Вторник, 15 Ноября 2022 21:20

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял делегацию посланников ЕС и стран-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба Совета безопасности РА.

Приветствую делегацию, Григорян подчеркнул, что Армения высоко ценит развитие отношений Армении и ЕС, в том числе двусторонние со странами-участницами ЕС, основанные на демократических ценностях.

Он также выразил уверенность, что многоотраслевое сотрудничество может развиваться и в оборонной сфере. Григорян придал важность потенциалу наблюдательской миссии ЕС в контексте укрепления безопасности в регионе.

Секретарь Совета безопасности ответил на интересующие гостей вопросы, представил переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном, детали разблокирования экономических связей и транспортных инфраструктур в регионе, процесса демаркации обеспечения безопасности границ