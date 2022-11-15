Вторник, 15 Ноября 2022 18:16

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию посланников ЕС и стран-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян подчеркнул важность последовательного развития сотрудничества РА-ЕС. Он отметил проведение реформ, осуществляемых в стране в рамках программы <Восточное партнерство> в сферах развития демократии, правосудия, экономики и других направлениях, и добавил, что повестка их продвижения является одним из ключевых приоритетов правительства РА. Премьер-министр также отметил важность эффективной реализации объявленого ЕС для Армении экономического и инвестиционного пакета в размере 2,6 млрд евро.

Было подчеркнуто расширение сотрудничества РА-ЕС в экономике, торговле, инвестициях, энергетике и других направлениях.

Премьер-министр представил собеседникам позицию и наблюдения армянской стороны относительно нагорно-карабахской проблемы, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Особо отмечена деятельность миссии наблюдателей ЕС в Армении и подчеркнута ее роль в укреплении стабильности и безопасности.

Состоялся обмен мнениями о делимитации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном, процессах, происходящих в регионе, а также армяно-турецком диалоге.