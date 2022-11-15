Вторник, 15 Ноября 2022 17:25

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 61-65, 153, 202, 20 на улице Арменакняна, 2, 10, 8/8, 8/10 на улице Г.Овсепяна, 135/6, 202, 222, 272/10, 243, 247 на улице Норки Айгинер, частный дом 9 на 10-ой улице Норка, здание посольства РФ в РА, здание административного округа Норк-Мараш, Здание Государственного агентства здравоохранения, поликлиника N5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк-Мараше; частные дома 5/1 на улице Фучика и на 1-ом переулке Фучика, жилой дом 6/4 на улице Абеляна, жилые дома 52, 54, 56, 58, 60, 88, 90, 96, 98, 100, 102, 104 на улице Андраника, 37, 39, 41, 43 на улице Раффи;

11:00-15:00 улицы 5, 6, 7 села Мушакан;

11:00-17:00 частные дома 5-118 на улице Ареставорнери, 1, 3 на улице Грохнери, 12, 16 на улице Кори, жилые дома 7, 9 на пр. Маштоца, жилой дом 15 на улице Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 9/1, 11 на улице Акобяна, жилые дома 45-99 и частные дома 77-99 на улице Кери, жилые дома 5-7, 16 и частные дома 1А-21 на улице Эмина, жилые дома 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 на пр. Азатутяна, частные дома 4-42 на улице Прошяна, 12/1 на улице Рубинянца, 106 на улице П.Севака, жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 12, 12/1, 14 на пр. Комитаса, жилые дома 3, 5, 7, 9, 9/1 на улице Маиси 9, жилые дома 40, 42, 48 на улице С.Зоравара, частные дома на улице С.Зоравара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Мердзаван;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк, Катнахбюр, село Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-16։00 частично частные дома Джвежа и Дзорахбюра; частично села Дзорахбюр и Вохчаберд;

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт, Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатах; ООО “Шикаварс”, “Туфенкян Оспиталити” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний ‘Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”;

12։00–13։00 село Норатус полностью; абоненты-жильцы территории “Каранк”, здание школ N1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N2, газозаправочная станция “Анд-Мария”, асфальтовый завод “Норатуси ЧШШ”, ООО “Атомашем”, гостинично-ресторанный комплекс ‘Верадардз”, станция оператора “Юком”;

14։00-16։00 улица Арцруни Ехбайрнер, улица Бошнагян (Торсои тах), частные дома улицы Кабелагорцнери, абоненты-жильцы улицы О.Абраамян, газозаправочная станция Гавара в городе Гавар; кинотеатр села Ацарат, “Джрмух” (водоканал); частично квартал “Ацарат”.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 24/5 на улице Г.овсепяна, собственные дома 181/2, 202 на улице Норки Айгинер, дом-интернат Норка, ГНКО “Институт геологических наук” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 66, 68, 70 на улице Аракеляна, улицы Аракеляна, Акобянца, жилые дома 92, 106, 108, 114, 116, 118, 120 на улице Андраника;

11:00-15:00 улицы 4, 8 в селе Мушакан;

11:00-17:00 школа N46, жилой дом 28 на улице Манташяна, жилые дома 3, 3а, 5, 7, 10, 12 на улице Ехбайрутян, 9, 9а, 14, 16, 16а на улице Манандяна, жилой дом 13 на улице Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5-9 на улице Меликяна, частные дома 13-32 на улице Меликяна, частный дом 20/21 на Тбиисском шоссе; частные дома 2, 3, 4 на улице М.Аветисяна, жилые дома 60, 62 и частные дома 48а, 64 на улице Сармени, частные дома 35-39 на улице Неркин Антараин, частные дома 17-138 на улице Антараин, жилые дома 18, 20 и частные дома 1-69 на улице Агароняна, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Далакяна;

в Армавирской области:

11:00-14:00 село Аршалуйс;

15:00-16:00 села Цахкаландж, Гегакерт и Овтамеч;

в Арагацотнской области:

10:00-13:00 село Нор Ерзнка; трасса Аштарак-Ереван, Аштаракское шоссе, кварталы “Ара 1”, “Багаван”, “Уатитик’, Егвардское шоссе, Касахское ущелье, Касахское ущелье 1, улицы Грибоедова, Ереванян, Касаха в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села нор Ухи, Ранчпар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично села Аргаванд, Геганист, Гетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частично улицы Мркса, Лусинян, Харазян, жилой дом 105 на улице Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13:00-16:00 частично село Дехдзут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Шаумяна, Андраника, Микояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-12։00 ООО “Вива-Ман Груп”, “Амакцвац кере”, Дом отдыха государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна, ЧП “Лаврентий Варданян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Агавнадзор;

11։00-16։30 квартал “Джрарат”, ЧП “Офелия Маркосян”, автопарк “Раздан цемент” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк, Катнахбюр, село Камарис, Маяковский, Джрабер, Капутан, Атис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12։30 село Акунк, ООО “Ева шин”, компания “Веолиа Джур”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–14:00 улица З.Андраника полностью, населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

16։00-17։00 села Ттуджур, Неркин Чамбарак;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Лусакерт в Артикском регионе; частично улицы 1, 5 села Мец Сеапасар в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 частично улицы 1, 4 села Лусахбюр в Анийском регионе;

11:00-17:00 квартал ‘Нор Ахурян” села Ахурян, северо-восточная и юго-западная часть Ахуряна в Ахурянском регионе;

13:00-17:00 села Гусанагюх, Ширакаван, Лусахбюр, Исаакяна, Агин, Саракап, Джрапи, Бардзрашен в Анийском регионе;

в Лорийской области:

13:00-17:00 села Ехегнут и Дебед;

в Сюникской области:

09:00-11:00 город Каджаран полностью; села Лернадзор, Хачина, Катнарат и Пухрут.