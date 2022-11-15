Вторник, 15 Ноября 2022 16:59

АрмИнфо.Культурный фонд Creative Armenia объявляет о сборе средств для оказания поддержки армянским искусствоведам нового поколения. В частности, Фонд предлагает сразу несколько способов, посредством которых деятелям искусства будет предоставлена возможность получить необходимые инструменты и навыки, в числе которых менторство, связи, личный брендинг, сайты, креативная среда и др.

Как говорится в официальном сообщении Фонда, желающие могут пожертвовать от $100 до $5 тыс. В частности, донаты в размере $100

будут направлены на профессиональный питчинг для проектов искусствоведов, $200 - на представление начинающих искусствоведов СМИ и агентствам, $400 - на разработку сайтов для презентации своих работ или организацию встреч с известными спикерами, искусствоведами, $500 - на создание креативной среды посредством специальных мероприятий и встреч или предоставление профессиональных консультаций и ментроство, $1000 - на предоставление базового пакета для брендинга, $1500 - на обеспечение искусствоведов техническим оборудованием и предоставление поддержки в производстве, $2500 - на возможность провести месяц в музее и культурном центре Вилла Эмпейн в Брюсселе, $5000 - на помощь начинающим художникам, которые хотят заявить о себе в творческой среде.

Согласно источнику, ежегодно благодаря программам Creative Armenia (в т.ч. Creative Armenia-AGBU Fellowship, Artists for Artsakh, Spark Grants, East-West Residency, Creative Challenges, Artbox и Creative Summit) свыше 500 арямнских деятелей искусства получают помощь.

Познакомиться и присоединиться к сбору средств, можно перейдя по следующей ссылке: https://www.creativearmenia.org/fundraiser .

Отметим, что Creative Armenia - это культурный фонд, который открывает, развивает и продвигает армянских новаторов в различных областях искусства. В учредительный Совет входят Серж Танкян, Эрик Исраелян, Арсине Ханджян, Эрик Погосян, Карла Карапетян, Симон Абгарян и Майкл Арам.