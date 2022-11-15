Вторник, 15 Ноября 2022 16:48

АрмИнфо. Супруга президента Азербайджана, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева больше не является послом доброй воли ЮНЕСКО. Об этом сообщил посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян.

"Отличные новости для начала дня. Супруга президента Азербайджана, госпожа первый вице-президент Азербайджана больше не является послом доброй воли ЮНЕСКО. После десятилетий работы против ценностей и принципов этой организации, отказа в доступе миссии ЮНЕСКО на территории, находящиеся под ее контролем, наступила справедливость",

- написал Тигран Балаян в своем Твиттер, прикрепив к публикации фотографии с кадрами, как президент Азербайджан Ильхам Алиев топчет

снесенные армянские таблички, оккупированных азербайджанской стороной населенных пунктов Арцаха.

К этому добавим, что сегодня оператор BBC News (World) Владимир Пирожков заснял то, что осталось от армянского кладбища в селе Мец Тагер Гадрутского района Арцаха/Нагорного Карабаха. Согласно опубликованных им кадров, за два года азербайджанской оккупации кладбище полностью разрушено бульдозером, и только одно надгробие пережило азербайджанский вандализм.