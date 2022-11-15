Вторник, 15 Ноября 2022 16:44

АрмИнфо.Реформы, осуществляемые правительством Армении в различных сферах, шаги, предпринятые в направлении продвижения демократии, защиты прав человека и укрепления верховенства закона представил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян на встрече с делегацией спецпереговорщиков ЕС и стран-членов ЕС по вопросам Восточного партнерства.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонней повестки Армения-ЕС и процесса реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС.

Констатировав, что с ЕС ведется политический диалог высокого уровня, основанный на общих ценностях, Мирзоян подчеркнул важность развития, непрерывными и активными шагами, многоотраслевого сотрудничества с ЕС, в том числе в рамках Восточного партнерства. Стороны обменялись мнениями о деятельности и значении миссии наблюдателей ЕС в Армении.

Мирзоян представил собеседникам последствия азербайджанской агрессии 13-14 сентября, коснулся позиции армянской стороны относительно урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, решения нагорно-карабахского конфликта. Глава МИД Армении подчеркнул, что установлению стабильности и мира в регионе продолжают мешать максималистские подходы Азербайджана. В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с развитием процессов демаркации и пограничной безопасности, региональных экономических связей и разблокирования транспортных инфраструктур.