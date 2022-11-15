Вторник, 15 Ноября 2022 16:40

АрмИнфо.В Армении будут введены доплаты для офицеров, прапорщиков и контрактников вооруженных сил страны, которые пройдут аттестацию. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 15 ноября в первом чтении обсуждает поправки в законах <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности> и <О военной службе и статусе военнослужащего>.

По словам министра обороны РА Сурена Папикяна, в основе доплат будет заложена идея прохождения аттестации военнослужащими, которые будут

непосредственно вовлечены в защиту оборонительных позиций, планирование и осуществление контроля. Данная категория военнослужащих получит возможность прохождения аттестации раз в три года. Солдаты контрактной службы, уже занимающие различные должности, смогут принять участие в аттестации на добровольной основе.

Военнослужащие резерва, перешедшие на контрактную систему службы, будут обязаны пройти аттестацию в срок не позднее трех месяцев после перехода на контрактную систему службы. При этом, размер надбавки будет исчисляться с момента вступления в должность. Военнослужащие, которые только подписали контракты, смогут пройти аттестацию дважды в год.

Министр отметил, что размер надбавки будет определен решением правительства, но средняя зарплата солдат-контрактников может составить порядка 316 тысяч драм.