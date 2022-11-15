Вторник, 15 Ноября 2022 12:54

АрмИнфо.Сегодня Ардшинбанк предоставил своим клиентам еще одно инновационное платежное решение – Google Pay. Теперь держатели карт банка могут быстро, легко и безопасно совершать бесконтактные платежи с помощью телефонов Android и часов Wear OS в торговых точках более чем в 45 странах, а также в интернет-магазинах, принимающих платежи через Google Pay.

Google Pay будет доступен для всех дебетовых и кредитных карт Visa и Mastercard, выпущенных Ардшинбанком.

«Ардшинбанк — один из первых банков в Армении, который предложил клиентам совершать бесконтактные платежи напрямую через телефоны, планшеты или смарт-часы. Внедряя сервис Google Pay, мы делаем всемирно признанные платежные инструменты доступными для наших клиентов, использующих устройства, как на Android, так и на iOS, давая им возможность распоряжаться своими деньгами наиболее удобным для них способом", - прокомментировал новость Артак Хачатрян, Директор розничного бизнеса Ардшинбанка.

Чтобы использовать карту Ардшинбанка с Google Pay, вам достаточно выбрать ее в разделе «Карты» мобильного приложения Ардшинбанка, нажать «Добавить в Google Pay» или добавить в приложение Google Wallet, нажав «Добавить на карту», после чего следовать дальнейшим рекомендациям.