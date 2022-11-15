Вторник, 15 Ноября 2022 12:47

АрмИнфо. В наблюдении за внеочередными выборами президента Республики Казахстане примет участие делегация Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

Согласно сообщению МПА СНГ, в состав мониторинговой группы вошли парламентарии Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Секретариата Совета МПА СНГ, в том числе - эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ). В сего от Межпарламентской Ассамблеи СНГ Центральной избирательной комиссией Казахстана аккредитовано 67 наблюдателей. Координатором группы назначена вице- спикер нижней палаты парламента Таджикистана Дилрабо Мансури.

Наблюдатели начнут краткосрочный мониторинг выборов 18 ноября. В этот день они планируют встретиться с кандидатами в президенты Казахстана и представителями штабов кандидатов. 19 ноября намечены встречи наблюдателей в Центральной избирательной комиссии Казахстана, Парламенте и Министерстве иностранных дел. 20 ноября с момента открытия участков члены мониторинговой группы будут вести наблюдение за ходом голосования.

21 ноября координатор группы и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий примут участие в итоговой пресс-конференции Миссии наблюдателей СНГ. Наблюдатели от МПА СНГ будут вести мониторинг президентских выборов в Астане, Алматы, Талдыкоргане, а также на зарубежных участках в городах стран СНГ: Баку (Азербайджан), Ереване (Армения), Минске (Беларусь), Бишкеке (Кыргызстан), Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Казани, Омске (Россия), Душанбе (Таджикистан), Ташкенте (Узбекистан); а также в Париже, Риме, Пекине, Сеуле, Бухаресте, Анталии, Стамбуле.

20 ноября в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. В гонке участвуют шесть кандидатов, включая действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Его выдвинули от "народной коалиции", состоящей из всех трех провластных парламентских партий во главе с правящей "Аманат" (c 2006 по 2022 год, когда ее председателем был Нурсултан Назарбаев, партия называлась "Нур Отан").