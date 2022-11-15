Вторник, 15 Ноября 2022 12:24

АрмИнфо.На Олимпийском стадионе в Риме, по инициативе Папского фонда Scholas Occurrentes, 14 ноября состоялся футбольный матч с участием звезд мирового футбола, который прошел под лозунгом We Play For Peace (Мы играем за мир).

Впервые в матче за мир сыграл полузащитник итальянского клуба

<Интер>, экс- капитан Сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян.

Перед игрой футболистов и членов их семей, друзей принял Папа Римский

Франциск. Встреча состоялась в зале Павла VI в Ватикане.

Обратившись к спортсменам и их близким, Понтифик отметил, что сегодня в мире наибольшие расходы приходятся на производство оружия, поскольку мысли многих заняты войной, намерением уничтожать. <Вы же потратили свое время, чтобы приехать сюда и проявить свое бескорыстие. А мир проявляется такими же жестами: близостью, дружбой, протянутой рукой, но не с камнем, чтобы бросить. Спасибо вам за это. Это небольшие жесты, но они являются семенами мира, они способны изменить мир. Благодарю за то, что вы делаете, за сегодняшний матч. Благодарю, что говорите <мы хотим мира> в мире, который постоянно ищет войны и уничтожения>, - сказал Его Святейшество Франциск.

Согласно сообщению Vatican News, футболисты получили благословение Папы Римского и имели возможность передать ему подарки. Генрих Мхитарян подарил Его Святейшеству свою футболку с автографом и следующим текстом: <Ваше Святейшество Папа Франциск, для меня и народа Армении большая честь содействовать Вашим усилиям по содействию миру в моей стране и во всем мире>.

Отметим, что Ватикан проводит футбольный турнир за мир уже третий год подряд.