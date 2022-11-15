Вторник, 15 Ноября 2022 12:22

АрмИнфо. Армения воздержалась на голосовании по вопросу создания международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного "агрессией со стороны России".

Так, согласно сообщению на сайте ООН, в Генассамблее ООН 14 ноября возобновила работу 11-я чрезвычайная сессия по Украине.

"На голосование был вынесен предложенный десятками стран проект резолюции по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного "агрессией со стороны России". Документ был принят при поддержке 94 стран, против проголосовали 14 делегаций и 73 государства воздержались", - говорится в сообщении ООН.

Не поддержали антироссийскую резолюцию - Беларусь, Центральноафриканская Республика, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Сирия, Зимбабве и РФ.

Азербайджана по традиции не принимал участие в голосовании, а его старший брат Турция подержала документ.

Воздержались при голосовании партнеры России и по ОДКБ и ЕАЭС Киргизия, Казахстан, Таджикистан.

Авторы документа предлагают членам Генассамблеи признать, что Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права, совершенные ею в ходе "агрессии", а также обязана возместить причиненный ею ущерб. С этой целью в документе предусматривается создание международного механизма, а также рекомендуется учредить международный реестр для регистрации задокументированных доказательств "ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации:".

Авторы проекта ссылаются на ряд принятых в этом году резолюций Генассамблеи, в которых делегаты ГА требуют остановить "агрессию против Украины", осуждают гуманитарные последствия вторжения и подтверждают приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в документе напоминается о постановлении Международного Суда от 16 марта 2022 года, потребовавшего от России в качестве временных мер остановить военные действия в Украине.

"Россия сделала все, чтобы разрушить Украину - в самом буквальном смысле этого слова. Только за последний месяц Россия практически уничтожила половину украинской энергетической системы, оставив миллионы украинцев в преддверии зимы без света, без воды и тепла" - отметил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В свою очередь постоянный представитель России Василий Небензя заявил о том, что авторы резолюции хотят получить возможность использовать замороженные российские активы на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение.

"Страны Запада никогда не рассматривали "репарации" в качестве способа искупить свои собственные грехи", - отметил он, добавив, что они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, "когда "репарации" приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства".

Спецсессия, напомним, проводится по решению Совета Безопасности, принятому на основании резолюции 1950 года "Единство во имя мира". Это процедура позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза, в данном случае - России. Одиннадцатая спецсессия Генассамблеи несколько раз в этом году возобновляла свою работу по требованию стран-членов.