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 Вторник, 15 Ноября 2022 12:13
Алина Оганесян

Автопарк Еревана пополнится еще 150 автобусами

Автопарк Еревана пополнится еще 150 автобусами

АрмИнфо. Автопарк Еревана пополнится еще 150 автобусами.  Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В частности, в источнике говорится, что автобусы на данный момент находятся в китайском порту, и по истечению нескольких дней будут переправлены в Ереван.

Отметим, что ранее мэр Еревана Грачья Саркисян сообщал, что до конца декабря в Армению <приедут> 150 автобусов китайской компании Ssang Yong.

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