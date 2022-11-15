Вторник, 15 Ноября 2022 12:13

АрмИнфо. Автопарк Еревана пополнится еще 150 автобусами. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В частности, в источнике говорится, что автобусы на данный момент находятся в китайском порту, и по истечению нескольких дней будут переправлены в Ереван.

Отметим, что ранее мэр Еревана Грачья Саркисян сообщал, что до конца декабря в Армению <приедут> 150 автобусов китайской компании Ssang Yong.