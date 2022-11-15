Вторник, 15 Ноября 2022 12:12

АрмИнфо. Политика США в отношении Кавказа должна укрепить безопасность Армении и Арцаха от угроз со стороны Азербайджана и Турции. Об этом говорится в показаниях Армянского национального комитета Америки (ANCA), представленных для слушаний по региону, которые пройдут в Комитете Сената по международным отношениям 16 ноября.

Согласно сообщению ANCA, в показаниях представленных директором по связям с правительством Терезой Еримян, подчеркивается, что:

"Политика США в отношении Армении должна быть согласована с безопасностью и жизнеспособностью Армении и Арцаха перед лицом экзистенциальных региональных угроз. При этом, политика США в отношении Азербайджана должна отдавать приоритет привлечению к ответственности за его прошлые и продолжающиеся преступления.

Наша нынешняя, глубоко ущербная политика США на Кавказе предлагает демократической Армении лекции о демократии, при этом средства американских налогоплательщик направлялись на финансирование военной помощи диктаторскому Азербайджану, и не оказывается никакой помощи находящемуся в опасности Арцаху. Это должно измениться".

Вместе с тем ANCA подчеркивает, что в приоритете его деятельности в будущем будут:

- Полное применение ограничений, предусмотренных Разделом 907 в США по части военной помощи Азербайджану.

- Выделение не менее 50 миллионов долларов в США в качестве гуманитарной помощи Арцаху.

- Официальные расследования нарушений экспорта вооружений, связанных с турецкими беспилотниками.

- Строгая проверка кандидатов на посты послов в Армении и Азербайджане.

- Оказание давления на Турцию со стороны США, чтобы она прекратила препятствовать правосудию в связи с Геноцидом армян.

- Расследование военных преступлений Азербайджана, включая использование им запрещенных боеприпасов, вербовку иностранных наемников, культурное и религиозное осквернение, а также незаконное задержание, жестокое обращение и убийство армянских военнопленных.

"Режим Алиева, богатый нефтью, должен быть привлечен к ответственности путем немедленного прекращения военного содействия со стороны США и расследования его вторжений, злодеяний и военных преступлений", - заявил Еримян.

При этом она подчеркнула, что эти действия должны сопровождаться надежным пакетом помощи для удовлетворения насущных гуманитарных потребностей Арцаха. "Что касается двусторонних отношений между США и Арменией, мы стремимся к смене парадигмы в отношениях, которая ставит во главу угла безопасность и жизнеспособность Армении и Арцаха перед лицом существующих региональных угроз", - констатировала она.

Слушания в Комитете по международным отношениям состоятся в среду, 16 ноября, в 10:00 по восточному стандартному времени и будут транслироваться в прямом эфире. Среди свидетелей, дающих показания, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер. ANCA задала ряд подробных вопросов членам сенатского комитета по международным отношениям, призывая разъяснить политику администрации Байдена по ряду армяно-американских проблем.