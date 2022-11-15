Вторник, 15 Ноября 2022 12:11

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян 15 ноября провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, собеседники обменялись мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в частности, состоявшейся 7 ноября в Вашингтоне встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана и последовавшей за ней трехсторонней встрече.

Госсекретарь Блинкен выразил готовность США и впредь содействовать армяно- азербайджанским отношениям, а также урегулированию нагорно-карабахской проблемы.

Премьер-министр РА высоко оценил усилия США и личное участие госсекретаря Блинкена.

Собеседники договорились продолжить обсуждение шагов, направленных на повышение уровня безопасности и стабильности в регионе, в том числе по урегулированию гуманитарных вопросов.