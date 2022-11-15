Вторник, 15 Ноября 2022 12:10

АрмИнфо.Турецко-азербайджанский тандем снова подготавливает почву для новой военной агрессии. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам, беспартийная Тагуи Товмасян, добавив, что в этой связи она направила срочные обращения своим международным партнерам.

В этом ключе она обратила внимание, что несмотря на готовность правительства Никола Пашиняна сделать все, чтобы до конца года был подписан мирный договор, Азербайджан постоянно открывает огонь по мирному армянскому населению, которое всего лишь осуществляет сельскохозяйственные работы.

"Эти люди, включая детей, женщин и стариков, становятся мишенью азербайджанских сил. Почему? Потому что Азербайджан стремится шаг за шагом реализовать свою политику геноцида, поддерживаемую на уровне главы государства", - подчеркнула депутат.

В частности, напомнила она, Азербайджан: 5-го ноября произвел прицельную стрельбу в направлении гражданских лиц, осуществляющих

сельскохозяйственные работы на территории села Храморт Арцаха; 12-го ноября произвел прицельную стрельбу в направлении гражданских лиц,

осуществляющих сельскохозяйственные работы на территории села Храморт Арцаха; постоянно открывает огонь по армянскому населению и одновременно распространяет дезинформацию, обвиняя армянскую сторону якобы в стрельбе по азербайджанским позициям.

Товмасян добавила, что в результате этих абсолютно недопустимых действий Азербайджана у армянской стороны есть раненые среди мирного населения (А. Айрапетян получил телесные повреждения, П.Х. получил огнестрельное ранение), а также нанесен ущерб сельскохозяйственной технике.

"Подобное преступное поведение Азербайджана есть проявление этнической ненависти к армянскому народу и попирает право мирного населения Арцаха и Армении на жизнь, что является грубым нарушением основополагающих положений Международного гуманитарного права.

Анализ нынешней ситуации, а также поведение Азербайджана, предшествующее осуществленной агрессии, дает основания полагать, что турецко-азербайджанский тандем подготавливает почву для новой военной агрессии. В связи с чем я направила срочные обращения международным партнерам, чтобы задействовать все возможные политико- правовые механизмы для осуждения преступного поведения Азербайджана, нарушающего основные права народа Арцаха и Армении, и не допустить новой агрессии в отношении мирного армянского населения, которое просто хочет вести безопасную и счастливую жизнь на своей родной земле", - резюмировала депутат.