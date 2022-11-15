Вторник, 15 Ноября 2022 12:10

АрмИнфо.В Тбилиси состоялись очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Грузии. Консультации прошли под руководством заместителя министра иностранных дел РА Мнацакана Сафаряна и первого заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в свете растущей динамики добрососедских отношений между двумя странами, обсуждалась повестка контактов на высшем уровне и политического диалога, а также широкий круг отраслевых, а также многосторонних и региональных вопросов безопасности.

В рамках визита заместитель министра иностранных дел РА Мнацакан Сафарян также встретился с заведующим отделом программ и правительственных объединений аппарата премьер-министра Грузии Вахтангом Катамадзе.