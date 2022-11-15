Вторник, 15 Ноября 2022 12:04

АрмИнфо. Клиентам Конверс Банка стало доступно еще одно инновационное платежное решение - Google Pay. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка.

С запуском платежной системы Google Pay у клиентов Банка появилась возможность совершать безопасные бесконтактные платежи и транзакции не только в оснащенных соответствующим образом торгово-сервисных точках и банкоматах, но и в приложениях и на сайтах, обслуживающих Google Pay, используя при оплате вместо физической карты виртуальную, прикрепленную к приложению Converse Mobile или Google Wallet, что является одним из передовых методов применения стандартов токенизации в отрасли.

"Мы рады представить Google Pay и в Армении. В настоящее время это быстрый, простой и безопасный способ оплаты с помощью телефонов Android или устройств Wear OS для пользователей из более чем 45 стран", - сказала вице-президент и генеральный менеджер Google Wallet Дженни Ченг, отметив, что для активации услуги нужна лишь привязка платежной карты к приложению.

"С внедрением Google Pay Конверс Банк расширяет свой инструментарий и позволяет осуществлять бесконтактные платежи всеми доступными способами в Армении. Безопасность транзакций Google Pay гарантирована моделью многоуровневой защиты не только не только самой системы, но мобильного приложения Converse Mobile", - отметили в Конверс Банке.

Для активации Google Pay нужно выбрать карту в приложении Converse Mobile и привязать ее к системе одним касанием. Нет необходимости входить в приложение для платежей. Достаточно "разбудить" смартфон с помощью отпечатка пальца, биометрического распознавания или PIN-кода, поднести его к POS-терминалу или банкомату и произвести оплату или обналичить деньги.

Более подробно о нюансах этого инновационного решения можно узнать позвонив в Конверс Банк по номеру (010) 511-211.