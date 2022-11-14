Понедельник, 14 Ноября 2022 20:33

АрмИнфо.Вопросы урегулирования нагорно- карабахского конфликта и армяно-азербайджанских отношений обсудили на встрече 14 ноября секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян и российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в этом контексте Григорян детализировал подходы и взгляды армянской стороны.

Стороны договорились поддерживать контакт, чтобы сделать будущее сотрудничество более эффективным.