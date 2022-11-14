Понедельник, 14 Ноября 2022 20:32

АрмИнфо.Армения обратилась за помощью к России по вопросу создания в стране Службы внешней разведки. Об этом заявил секретарь Совбеза РА Армен Григорян.

При этом он отметил, что ряд обстоятельств сегодня вынуждают создать эту орган в качестве отдельной структуры. "Исходя из этого, мы также обратились к нашим российским партнерам, с просьбой оказать содействие в создании этой структуры. Сейчас законопроект уже публичный", - сказал он, добавив, что не может открыто говорить о модели новосоздаваемой структуры. Однако армянский чиновник подчеркнул, что приоритетом будет - ее высокая эффективность, способность оценивать вызовы, стоящие перед Арменией, а затем представлять премьеру РА для принятия политических решений.

В интервью Сивильнет, Григорян еще раз подчеркнул, что приоритет будет не на той или иной модели, а на ее эффективности.

Секретарь Совбеза РА также не согласился с тем, что Служба внешней разведки России провалила свою миссию на Украине. Он согласился, что

естественно, что у всех подобных структур бывают провалы, но для Армении сегодня важно понять, что нужно для нее самой, определить вызовы и найти решения.

На уточнение, будет ли эта структура подчиняться парламенту, он сказал, что сейчас этот вопрос не рассматривается, и она будет функционировать в логике традиционного мышления в Армении.

Создание отдельной Службы внешней разведки предусмотрено программой деятельности правительства РА на 2021-2026 гг. В обосновании проекта отмечается, что проблемы, возникшие в процессе предоставления информации органами разведки во время войн 2016 и 2020 годов, а также необходимость повышения оперативности и качества предоставляемой разведывательной информации потребовали от Армении создания разведки нового типа и местной разведшколы. О необходимости создания отдельной разведывательной структуры свидетельствует и то обстоятельство, что в регионе только Армения пока не имеет отдельной службы разведки, считает СНБ.

Проект закона "О разведывательной деятельности и Службе внешней разведки" уже вынесен на общественное обсуждение на едином сайте проектов правовых актов.

Согласно представленному проекту решения, целями разведывательной деятельности являются: обеспечение информцией, необходимой премьер-министру для принятия решений в оборонной, научно-технической, технологической и эологической сферах; создание условий для разработки государственной политики в сфере безопасности Республики Армения; обеспечение внешней безопасности, обороноспособности, экономического развития, научно-технического и военно-промышленного прогресса страны; осуществление разведывательной деятельности и обеспечение органов, занимающихся обеспечением безопасности РА, соответствующей информацией в сфере внешней разведки.

Проект получит законную силу после одобрения правительством и принятия Национальным Собранием.