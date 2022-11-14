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 Понедельник, 14 Ноября 2022 20:31
Марианна Мкртчян

Григорян признался: международный механизм как таковой в одиночку не работает в вопросе сдерживания Азербайджана

Григорян признался: международный механизм как таковой в одиночку не работает в вопросе сдерживания Азербайджана

АрмИнфо.Сообщения Минобороны РА о якобы периодическом нарушении армянской стороной режима прекращения огня преследуют цель обострить ситуацию, и создать повод для начала боевых действий. Подобное мнение выразил Секретарь Совбеза РА Армен Григорян, комментируя систематические заявления азербайджанской стороны о том, что якобы ВС РА нарушают режим прекращения огня.

"И сейчас сохраняется угроза того, что азербайджанская сторона может пойти на военную провокацию в отношении Армении", - сказала он, добавив, что армянская сторона продолжает работать над укреплением своих возможностей, и взаимодействует с международными партнерами, для того, чтобы пресечь подобное развитие ситуации.

На уточнение эффективны ли международные механизмы для сдерживания Азербайджана, Григорян признался, что только они не столь эффективны, но в купе с действиями армянской армии позволили, к примеру, остановить сентябрьскую агрессию.

"То, есть международный механизм как таковой в одиночку не работает, необходимо, чтобы мы смогли реформировать нашу армию, увеличить наши возможности, чтобы в будущем был создан комплекс мер, который позволил бы предотвращать провокации Азербайджана в отношении Армении и Нагорного Карабаха", - отметил Григорян в интервью Сивильнет.

На замечание о том, что если Армения понимает и заявляет, что Азербайджан готовит геноцид армянского населения Нагорного Карабаха, то как она может говорить о правах и безопасности с тем, кто готовит это преступление против человечности, Григорян заверил, что важно, когда об этом говорится. Он напомнил, что армянская сторона поднимала этот вопрос, когда проходили вашингтонские встречи, другие переговоры. По его словам, много изменилось, и у Азербайджана на фоне геополитических процессов имеет свои планы.

Вместе с тем секретарь Совбеза РА в очередной раз заверил, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном позволит обеспечить ряд гарантий с точки зрения безопасности. "К примеру, это создание института международных гарантий, который обеспечит выполнение всех пунктов договора", - отметил он, не назвав, кто может выступать таковым, в очередной раз отмахнувшись тем, что этот вопрос должен быть определен в ходе переговоров.

Касаясь мирного договора, Григорян обратил внимание, что армянская сторона работала над пятью принципами, представленными Азербайджаном, и их расширенной версией, на основании чего состоялась встреча министров иностранных дел двух стран в Вашингтоне 7 ноября. "Сейчас этот текст имеет вид рамочного соглашения, способного комплексно решить существующие проблемы между Арменией и Азербайджаном. Думаю, что рамки мирного процесса становятся все более определенными, становятся более четкими направления, по которым мы будем взаимодействовать", - сказал чиновник, при этом заверив, что и российский и западный варианты нормализации отношений идентичны и взаимосвязаны, за исключением некоторых нюансов.

При этом Григорян отметил, что процесс нормализации включает в себя 4 больших блока:  гуманитарные вопросы (в их числе и возвращение всех военнопленных  и поиск пропавших без вести лиц), деблокада, работа комиссии по делимитации и демаркации, а также пограничной безопасности и решение нагорно-карабахского конфликта.

На уточнение, обсуждается ли за закрытыми дверями вопрос урегулирования нагорно- карабахского конфликта, секретарь Совбеза РА признался, что без уточнения того, как этот конфликт будет решен невозможно подписать мирный договор. Он также отметил, что есть два варианта: оставить вопрос статуса Нагорного Карабах на будущее, и создать международные механизмы по налаживанию диалога между НКР и Азербайджаном по вопросу прав и безопасности. "Этот вопрос невозможно обойти", - сказал Григорян, добавив, что также идет поиск возможностей отделить нагорно-карабахский конфликт и нормализацию армяно-азербайджанских отношений, однако для этого должны быть созданы международные механизмы. В этом ключе он подчеркнул, что Армения готова работать в этом направлении.

На уточнение, где будет проходить по его представлению встреча между властями Арцаха и Азербайджана, секретарь Совбеза РА отметил, что пока этот вопрос также обсуждается.

Он также коснулся отношений с Ираном, представил итоги последних встреч на высшем уровне, подчеркнул приверженность Еревана и далее развивать отношения с Тегераном во всех сферах, представляющих взаимный интерес. На вопрос, планирует ли Ереван развивать сотрудничество с Тегераном в оборонной сфере и закупать иранское вооружение, Григорян отметил, что не обладает информацией по этому вопросу.

Вместе с тем, он подчеркнул, что по объективным причинам и на фоне региональных вызовов, Ереван вынужден диверсифицировать свои отношения, в том числе и в оборонной сфере. Этим он обусловил заключение с Индией ряда оружейных контрактов. 

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