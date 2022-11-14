Понедельник, 14 Ноября 2022 20:30

АрмИнфо.Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли Ереван принять наблюдательскую миссию ОДКБ.

Так, в интервью Сивильнет, на вопрос ведущего, готов ли Ереван принять миссию ОДКБ, о готовности, отправить которую заявила российская сторона, Григорян напомнил, что Армения обращалась в Организацию по четвертому пункту, чтобы азербайджанские военные, вторгшиеся на суверенную территорию, покинули ее.

"И с этой точки зрения, Армения ожидает от ОДКБ практических шагов, дабы двигаться вперед по этому направлению", - сказал он.

Меж тем, касаясь роли гражданской миссии ЕС и оценочной миссии ОБСЕ, Григорян заверил, что это дополнительные благоприятные факторы с точки зрения стабильности в регионе. При этом он добавил, что от всех вышеуказанных структур ожидания Армении различны.

"В случае ОДКБ есть договорные обязательства. У ЕС или ОБСЕ таких обязательств перед Арменией нет. Исходя из вышесказанного, формируются наши требования к этим структурам", - сказал армянский чиновник.

На замечание, то есть Армения ожидает от ОДКБ военно-политической помощи, а не миссии, армянский чиновник отметил, что если миссия структур обеспечит выполнение задачи - вывода войск, то можно и этот вопрос обсудить. "Здесь вопрос не в миссии, а в ожиданиях Армении, а они четко указаны. Армения ожидает практических военно- политических шагов. То, есть дипломатических, а затем военно-политических шагов", - сказал он.

На замечание, возможно ли, что придет время, когда Армения покинет ряды ОДКБ, Григорян заверил, что Армении не о чем думать по этому вопросу и он об этом говорил неоднократно. "Об этом пусть думают в ОДКБ, поскольку только от нее зависят, какие решения примет официальный Ереван", - добавил секретарь Совбеза РА.