Понедельник, 14 Ноября 2022 19:23

АрмИнфо.Анимационный фильм <Рассвет Авроры> (автор сценария и режиссер Инна Саакян) был признан лучшим на премии Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Screen Award - APSA). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Фильм рассказывает о девушке-подростке Аршалуйс Мартикян (Аврора Мардиганян), пережившей Геноцид армян в 1915г. в Османской Турции и нашедшей спасение в США благодаря генералу Андранику и Комитету помощи США на Ближнем Востоке.

<Рассвет Авроры> основан на реальной истории реального человека, а также передает общую картину того времени. В фильме использованы фрагменты уникальных документальных интервью героини, сохранившиеся эпизоды немого фильма <Аукцион душ> с участием Аршалуйс Мартикян , архивные материалы и анимационные решения.

Согласно источнику, картина была создана при поддержке Национального киноцентра, является совместной продукцией Армении, Германии и Литвы. Фильм снят киностудией Барс Медиа, Gebrueder Beetz Filmproduktion и Artbox Laisvalaikio Klubas, продюсерами выступили Вардан Оганесян, Кристиан Бетц и Юсте Мичаилинет (Juste Michailinaite). Фильм получил содействие также от фонда <Евримаж> и был создан при научном содействии Института Зорян