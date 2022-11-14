Понедельник, 14 Ноября 2022 18:11

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 14 ноября принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, специального представителя министра иностранных дел России по поддержке нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Никол Пашинян отметил, что Армения поддерживает предложения, представленные российской стороной в августе этого года, которые могут стать основой для дальнейших переговоров по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Собеседники обсудили итоги состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, процесс урегулирования армяно- азербайджанских отношений и вопросы, связанные с нагорно-карабахской проблемой.