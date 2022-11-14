Понедельник, 14 Ноября 2022 18:06

АрмИнфо. В концертном зале имени Арама Хачатуряна, 22 ноября, в 19:00, состоится концерт, посвященный памяти основателя Армянской музыкальной ассамблеи, заслуженного деятеля искусств РА, композитора Левона Чаушяна.

В ходе концерта дочь композитора, пианистка Анаит Чаушян (Великобритания), представит произведения армянских композиторов, в числе которых Urbi et Orbi и Соната № 1 Левона Чаушяна. В концертной программе прозвучат также <Шорор> Комитаса, <Посвящение Комитасу> Рубена Саркисяна, <Армянские барельефы>, <Посвящение Сильве Капутикян> Гегуни Читчяна, <Прелюдии> Гаяне Чоботорян, <Голоса невидимых синих бабочек> Ваче Шарафяна.

Отметим, что Анаит Чаушян родилась в Ереване, в семье профессиональных музыкантов. Окончила Ереванскую консерваторию (класс профессора Вилли Саркисяна). Далее продолжила обучение в Королевской консерватории в Брюсселе (класс проф. Евгения Могилевского) и в Королевской музыкальной академии в Лондоне (класс проф. Паскаля Немировского). Обладатель почетного диплома Академии Киджиана в Сиене. Лауреат международного конкурса имени Эммануэля Дюрле (Бельгия). Выступала с сольными концертами в составе камерных ансамблей в престижных концертных залах Wigmore Hall, Royal Festival Hall, St. Martin-in-the-Fields, Santori Hall в Токио, Grande Salle du Conservatoire Royal в Брюсселе, Gavot Hall в Париже. Является основателем Fugata Quintet (Великобритания). Член жюри нескольких международных конкурсов.

Напомним, что композитор Левон Чаушян скончался в феврале 2022 года в возрасте 76 лет.