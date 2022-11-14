Понедельник, 14 Ноября 2022 15:48

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении выявила и пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. Об этом говорится в сообщении СНБ.

Согласно материалам следствия, группа лиц с целью получения прибыли путем организации незаконной миграции двух или более лиц, по предварительному сговору с действующим в Ереване туристической компанией и руководством различных учреждений, распределив между собой роли, организовали незаконный выезд ряда граждан Армении в США в обмен на сумму до $25 тыс на человека, подготовку надлежащих разрешений на въезд и пребывание в стране транзита на имя выезжающих лиц, получение для представления в компетентные органы фальшивых документов, касающихся наличия работы, размера заработной платы, других доходов.

В ходе предварительного следствия в результате обысков в квартирах и автомобилях членов преступной группы было обнаружено и изъято множество поддельных документов - бланки документов, записи о платежах десятков граждан, получивших незаконные разрешения на въезд в зарубежные страны, а в офисах туристических фирм - фотокопии паспортов, мобильные телефоны с голосовыми сообщениями о процессе организации незаконной миграция.

В рамках дела задержано 4 человека, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

Предварительное следствие продолжается, проводятся необходимые розыскные мероприятия в целях выяснения всех обстоятельств дела, всего круга лиц, причастных к преступной схеме, и применения против них мер уголовно-правового вмешательства.