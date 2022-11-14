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АрмИнфо.Жители Храморта, как и других общин Арцаха, живут в условиях неизбежного ущемления их прав на жизнь, собственность и других прав и свобод из-за продолжающейся в Азербайджане политики армянофобии. Об этом заявила Омбудсмен Республики Армения Кристине Григорян.
Григорян об этом заявила, комментируя сообщение Омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна об обстреле военнослужащими ВС Азербайджана мирных жителей, работавших на тракторе в поле, в административном районе села Храморт.
"ВС Азербайджана второй раз за неделю открыли огонь по мирным жителям на сельскохозяйственных полях села Храморт. Пострадал мирный житель, поврежден трактор. Преступная политика Азербайджана по этнической ненависти в отношении армян носит последовательный и систематический характер", - сообщил Степанян в Твиттер.
Добавим также, что Армия обороны Арцаха сегодня опровергла обвинения
МО Азербайджана.
"Распространенное МО Азербайджана сообщение о том, что подразделения
Армии обороны в ночь на 14 ноября якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на оккупированных территориях Мартунинского района Республики Арцах, является очередной дезинформацией", - говорилось в сообщении АО НКР.
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|Азербайджан и Грузия подписали план оборонного сотрудничества на 2023 год
|СНБ Армении пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции
|Омбудсмен Армении: Жители Храморта и других общин Арцаха живут в условиях неизбежного ущемления их прав из-за армянофобии в Азербайджане
|Серж Танкян: Для мира Россия Владимира Путина считается державой-изгоем, в то время как клептократическая диктатура Ильхама Алиева остается незамеченной
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|Самым лучшим вариантом будущего ВС Армении является переход к профессиональной армии - депутат
|Минобороны Армении продолжает опровергать вражескую дезинформацию
|В Армении будет внедрена новая система перехода военнослужащих с обязательной воинской службы на контрактную - министр обороны
|Армения намерена присоединиться к факультативному протоколу Конвенции ООН <О защите прав инвалидов>
|Оппозиционер: Без дополнительных мер безопасности в Арцахе, сдержать азербайджанскую наглость и агрессию будет сложно
|Пашинян: Азербайджан называет армян Нагорного Карабаха своими гражданами, и, в то же время, стреляет в них
|Нападения азербайджанской армии на территорию Армении задокументированы средствами наблюдения ЕС - Марукян
|Мариам Мкртчян стала чемпионка Европы по шахматам до 18 лет
|Спикер НС РА: Мы искренне привержены мирной повестке, которая является гарантией мирного сосуществования Армении и региона
|Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Жертвами шпионской программы Pegasus стали журналисты, чиновники и известные оппозиционеры - эксперт
|Генпрокуратура Армении выявила нарушения при приватизации доли государства в медицинском центре <Арабкир>
|Армянский и французский министры обсудили возможность участия французской стороны в реализации различных программ в Армении
|В Армении в честь погибших 9 ноября 2020 года российских летчиков основан центр военно-патриотического воспитания молодежи
|Учителям, прошедшим добровольную аттестацию, повышенная зарплата будет выдаваться с ноября - замминистра
|Полное или частичное сокращение вооруженных сил Арцаха недопустимо – депутат
|Глава МИД Армении принял участие в пятом Парижском форуме мира
|Армения тесно сотрудничает со своими иранскими партнерами - Пашинян
|У Никола Пашиняна сложилось положительное впечатление от встречи с главой турецкого государства
|Российские мирное предложение приемлемо для Армении - Никол Пашинян
|Ереван готовится представить упрощенную модель пересечения границ Армении гражданами Азербайджана - премьер
|Глава МИД Армении выразил признательность Франции за принципиальную позицию по ликвидации последствий азербайджанской агрессии
|Премьер-министр Армении уверен, что нет препятствий для осуществления связи между Азербайджаном и Нахичеваном
|Посол Иранa был вызван в МИД Азербайджана
|В музеях Армении будет внедрена единая система электронных билетов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ЦИК Армении установила даты новых выборов в ОМС
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|ЕС призывает Баку и Ереван умерить риторику и избегать любого ненужного обострения напряженности
|4 827 643 драмов Реабилитационному центру защитника Отечества. Ноябрьским бенефициаром «Силы одного драма» является фонд «Арен Меграбян».
|Иранские СМИ требуют от МИД страны отозвать посла Ирана в Азербайджане
|Директор одной из ООО пытался нажиться на престарелых
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Пашинян обвинил Алиева в грубом нарушении Сочинского соглашения
|В ряде французских городов прошли концерты Армяно-французского юношеского оркестра
|Секретарь Совбеза РА рассказал чиновникам из Нидерландов об усилиях Армении по достижению стабильности и мира в регионе
|Политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Tуркменистана и Pеспублики Tаджикистан
|Армянский депутат послу РФ: Продление срока пребывания российских миротворцев в НКР крайне необходимо с точки зрения реализации права армян Арцаха на жизнь
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|Посла Азербайджана вызвали в МИД Ирана из-за недружественных заявлений азербайджанских высокопоставленных должностных лиц
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