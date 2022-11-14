Понедельник, 14 Ноября 2022 15:47

АрмИнфо.Жители Храморта, как и других общин Арцаха, живут в условиях неизбежного ущемления их прав на жизнь, собственность и других прав и свобод из-за продолжающейся в Азербайджане политики армянофобии. Об этом заявила Омбудсмен Республики Армения Кристине Григорян.

Григорян об этом заявила, комментируя сообщение Омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна об обстреле военнослужащими ВС Азербайджана мирных жителей, работавших на тракторе в поле, в административном районе села Храморт.

"ВС Азербайджана второй раз за неделю открыли огонь по мирным жителям на сельскохозяйственных полях села Храморт. Пострадал мирный житель, поврежден трактор. Преступная политика Азербайджана по этнической ненависти в отношении армян носит последовательный и систематический характер", - сообщил Степанян в Твиттер.

Добавим также, что Армия обороны Арцаха сегодня опровергла обвинения

МО Азербайджана.

"Распространенное МО Азербайджана сообщение о том, что подразделения

Армии обороны в ночь на 14 ноября якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на оккупированных территориях Мартунинского района Республики Арцах, является очередной дезинформацией", - говорилось в сообщении АО НКР.