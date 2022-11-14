Понедельник, 14 Ноября 2022 12:34

АрмИнфо.Самым лучшим вариантом будущего вооруженных сил Армении является переход к профессиональной армии. Об этом 14 ноября журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Армен Хачатрян.

Он отметил, что вопрос о профессиональной армии обсуждается годами и представляется как долгосрочная мечта. Данная инициатива предполагает привлечение очень серьезных материальных средств, "Речь идет о поворотном моменте, который включает в себя ряд законодательных изменений", - отметил депутат, напомнив о других реализуемых программах. В частности, выпускники военных учреждений при поступлении на службу обеспечиваются 3-комнатной квартирой. Данная программа направлена на повышение привлекательности военной службы и формирование конкурентного офицерского состава. Хачатрян подчеркнул, что в 2016 году поступило всего 16 заявлений на поступление в военный институт им. Вазгена Саркисяна. Как подчеркнул депутат, в стране фактически отсутствует базовое военное образование. В результате, даже при наличии самого современного вооружения, <армия останется армией>. Также реализуются программы по повышению заработных плат солдат-контрактников, многие из которых, получая незначительную зарплату, занимаются в свободное время другой деятельностью - водят такси, фермерской деятельностью и т.д. Тем самым, они не могут считаться профессиональными военными. Две недели назад им почти вдвое увеличили размер заработной платы, которая составит 315 тысяч драм. Хачатрян напомнил, что сегодня на заседании комиссии НС по вопросам обороны и безопасности были одобрены поправки в законе <О воинской службе и статусе военнослужащего>, применение которых приведет к резкому росту количества контракников - профессионалов вооруженных сил.

Говоря о ситуации на границах Армении и в Арцахе, Хачатрян подчеркнул, что провокации со стороны ВС Азербайджана продолжаются. <Не следует этому удивляться, насколько мы из фактов истории мы помним о постоянном характере этих провокаций, и думаю, что они продолжатся и в будущем. В любом случае, мы должны быть готовыми ко всему этому>, - заявил парламентарий.