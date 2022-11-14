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АрмИнфо.Минобороны Армении продолжает опровергать дезинформацию азербайджанской стороны.
"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС РА вечером 13 ноября якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской п?граничной зоны, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства
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|В Ереване состоится концерт памяти композитора Левона Чаушяна
|Обществу филателистов и нумизматов Армении - 100 лет: В Музее-институте архитектуры открылась специализированная выставка
|Азербайджан и Грузия подписали план оборонного сотрудничества на 2023 год
|СНБ Армении пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции
|Омбудсмен Армении: Жители Храморта и других общин Арцаха живут в условиях неизбежного ущемления их прав из-за армянофобии в Азербайджане
|Серж Танкян: Для мира Россия Владимира Путина считается державой-изгоем, в то время как клептократическая диктатура Ильхама Алиева остается незамеченной
|Иранские депутаты посоветовали Ильхаму Алиеву учить историю
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|Минобороны Армении продолжает опровергать вражескую дезинформацию
|В Армении будет внедрена новая система перехода военнослужащих с обязательной воинской службы на контрактную - министр обороны
|Армения намерена присоединиться к факультативному протоколу Конвенции ООН <О защите прав инвалидов>
|Оппозиционер: Без дополнительных мер безопасности в Арцахе, сдержать азербайджанскую наглость и агрессию будет сложно
|Пашинян: Азербайджан называет армян Нагорного Карабаха своими гражданами, и, в то же время, стреляет в них
|Нападения азербайджанской армии на территорию Армении задокументированы средствами наблюдения ЕС - Марукян
|Мариам Мкртчян стала чемпионка Европы по шахматам до 18 лет
|Спикер НС РА: Мы искренне привержены мирной повестке, которая является гарантией мирного сосуществования Армении и региона
|Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Жертвами шпионской программы Pegasus стали журналисты, чиновники и известные оппозиционеры - эксперт
|Генпрокуратура Армении выявила нарушения при приватизации доли государства в медицинском центре <Арабкир>
|Армянский и французский министры обсудили возможность участия французской стороны в реализации различных программ в Армении
|В Армении в честь погибших 9 ноября 2020 года российских летчиков основан центр военно-патриотического воспитания молодежи
|Учителям, прошедшим добровольную аттестацию, повышенная зарплата будет выдаваться с ноября - замминистра
|Полное или частичное сокращение вооруженных сил Арцаха недопустимо – депутат
|Глава МИД Армении принял участие в пятом Парижском форуме мира
|Армения тесно сотрудничает со своими иранскими партнерами - Пашинян
|У Никола Пашиняна сложилось положительное впечатление от встречи с главой турецкого государства
|Российские мирное предложение приемлемо для Армении - Никол Пашинян
|Ереван готовится представить упрощенную модель пересечения границ Армении гражданами Азербайджана - премьер
|Глава МИД Армении выразил признательность Франции за принципиальную позицию по ликвидации последствий азербайджанской агрессии
|Премьер-министр Армении уверен, что нет препятствий для осуществления связи между Азербайджаном и Нахичеваном
|Посол Иранa был вызван в МИД Азербайджана
|В музеях Армении будет внедрена единая система электронных билетов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ЦИК Армении установила даты новых выборов в ОМС
|У Китая новый военный атташе в Армении
|ЕС призывает Баку и Ереван умерить риторику и избегать любого ненужного обострения напряженности
|4 827 643 драмов Реабилитационному центру защитника Отечества. Ноябрьским бенефициаром «Силы одного драма» является фонд «Арен Меграбян».
|Иранские СМИ требуют от МИД страны отозвать посла Ирана в Азербайджане
|Директор одной из ООО пытался нажиться на престарелых
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Пашинян обвинил Алиева в грубом нарушении Сочинского соглашения
|В ряде французских городов прошли концерты Армяно-французского юношеского оркестра
|Секретарь Совбеза РА рассказал чиновникам из Нидерландов об усилиях Армении по достижению стабильности и мира в регионе
|Политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Tуркменистана и Pеспублики Tаджикистан
|Армянский депутат послу РФ: Продление срока пребывания российских миротворцев в НКР крайне необходимо с точки зрения реализации права армян Арцаха на жизнь
|Два года назад в Армении была предотвращена попытка государственного переворота - посол
|Посла Азербайджана вызвали в МИД Ирана из-за недружественных заявлений азербайджанских высокопоставленных должностных лиц
|Эрдоган и Алиев обсудили итоги переговоров в Сочи между Баку и Ереваном
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