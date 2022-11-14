Понедельник, 14 Ноября 2022 12:17

АрмИнфо.В целях повышения привлекательности военной службы в Армении будет внедрена новая система перехода военнослужащих с обязательной воинской службы на контрактную. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности на заседании 14 ноября выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе "О военной службе и статусе военнослужащего".

Как отметил в своем выступлении министр обороны РА Сурен Папикян, предлагаемые поправки в действующем законодательстве направлены на повышение привлекательности контрактной службы для рядового и офицерского составов. Программа, которая будет называться "Защитник Отечества", предусматривает, что военнослужащие срочной службы, спустя шесть месяцев после призыва, получат возможность перейти на контрактную службу с заключением 5- летнего договора. После истечения срока договора или признания военнослужащего негодным к службе раньше установленного срока им будет предоставлено право на получение единовременной премии в размере 5 миллионов драм. Военнослужащие, заключившие трудовой договор, должны будут проходить аттестацию, и при положительном результате, им будет рассчитываться доплата в зависимости от занимаемой должности. При отказе от дальнейшей службы военнослужащий продолжит службу в качестве военнослужащего срочной службы. В рамках новой программы предусмотрено прекратить действие программы <Это я>, по которой в настоящее время службу проходят всего двое военнослужащих, 36- месячные сроки службы которых истекают в январе 2023 года.

В свою очередь, председатель комиссии Андраник Кочарян заметил, что представленные поправки являются на сегодняшний день самым значимым документом, направленном на реализацию программы реформ в вооруженных силах. Он отметил, что все шаги, предпринимаемые на законодательном и правовом уровнях, направлены в будущее вооруженных сил страны.