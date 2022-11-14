Понедельник, 14 Ноября 2022 12:02

АрмИнфо.Армения намерена присоединиться к факультативному протоколу Конвенции ООН <О защите прав инвалидов>. Комиссия Национального Собрания РА по труду и социальным вопросам на заседании 14 ноября вынесла положительное заключение по представленному правительством страны на ратификацию проекта документа.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра труда и социальных вопросов РА Татевик Степанян, в рамках представленного протокола предусмотрено создание Комитата по правам человека, рекомендации которого обязательны к исполнению и не подлежат обжалованию. Государство - участник протокола признает компетенцию Комитета принимать и рассматривать сообщения от находящихся под его юрисдикцией лиц или групп лиц, которые заявляют, что являются жертвами нарушения этим государством-участником положений Конвенции, или от их имени. Комитет рассматривает жалобы периодичностью в шесть месяцев. Неприемлемыми считаются анонимные сообщения или злоупотребления при подаче таких заявлений. Комитет рассматривает дела в случае, если исчерпаны все имеющиеся внутренние средства защиты. В любой момент между получением сообщения и вынесением определения по существу Комитет может направить соответствующему государству- участнику для безотлагательного рассмотрения просьбу о принятии этим государством- участником таких временных мер, которые могут быть необходимы для того, чтобы избежать причинения возможного непоправимого вреда жертве или жертвам предполагаемого нарушения.

С учетом любых замечаний, которые могут быть представлены соответствующим государством-участником, а также любой другой имеющейся у него достоверной информации Комитет может поручить одному или нескольким своим членам провести расследование и срочно представить доклад Комитету. В тех случаях, когда это оправдано, и с согласия государства- участника расследование может включать посещение его территории.

Замминистра отметила, что ратификация документа позволит нарастить уровень сотрудничества Армении с Комитетом, и повысит международный имидж государства. Он приведет к усилению национальных механизмов по защите прав инвалидов,