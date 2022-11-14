Понедельник, 14 Ноября 2022 11:13

АрмИнфо.Азербайджан называет армян Нагорного Карабаха своими гражданами, и, в то же время, стреляет в них, когда они занимаются сельскохозяйственными работами. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Согласно его записи, 3 мирных жителя были убиты и 16 ранены с 0 ноября 2020 года. Премьер отметил, что зафиксировано еще 54 случая покушения на убийство. <Является ли это реализацией заявлений Азербайджана о том, что <проблема Нагорного Карабаха решена?> - задает вопрос глава армянского правительства.