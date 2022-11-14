Понедельник, 14 Ноября 2022 10:15

АрмИнфо. Армянская шахматистка Мариам Мкртчян, выиграв в 8-м туре чемпионата Европы до 18 лет в турецкой Анталии, досрочно завоевала титул чемпионки Европы. Об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта РА.

Согласно источнику, перед последним туром Мариам, одержав победу над шахматистской из Ирландии Тришей Коньямаралой, увеличила свое преимущество над соперницами до 7,5 и стала недосягаемой для преследователей.

Действующая чемпионка Армении Мариам Мкртчян в начале текущего года завоевала титул чемпионки мира до 18 лет, выиграв все 11 матчей