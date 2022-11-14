Понедельник, 14 Ноября 2022 10:04

АрмИнфо. 13 ноября в Национальном Собрании Армении состоялась встреча молодых делегатов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Молодежная сеть ПА ОБСЕ создана недавно, она была сформирована в начале этого года. Это уже четвертый съезд делегатов, проводимый в Армении, сообщила пресс-служба НС РА.

Согласно источнику, Армения имеет второй самый молодой парламент в мире после Норвегии. Делегация Армении в ПА ОБСЕ также является самой

молодой.

<Мы, как парламентарии, поставили перед собой задачу превратить этот факт в преимущество и через эту сеть наладить контакты с молодыми парламентариями других стран, как политиками, так и молодыми парламентариями, чтобы увидеть, что у нас есть общего и как мы можем использовать чтобы они служили нашим общим целям>, - подчеркнула член делегации НС РА в ПА ОБСЕ Мария Карапетян.

Молодых депутатов поприветствовала председатель ПА ОБСЕ Маргарет Седерфельт. Она подтвердила, что встречи в таком формате только способствуют развитию межпарламентских отношений. По ее мнению, помимо площадки Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, необходимо использовать другие международные площадки для обсуждения вопросов безопасности в разных регионах, подчеркивая роль демократических ценностей, обмена идеями по климату, проблем со сменой поколений. Председатель Ассамблеи выразила надежду, что такие встречи помогут молодым депутатам стран-членов ПА ОБСЕ более активно участвовать в различных инициативах.

Затем участники встречи обсудили вопросы, связанные с угрозами демократии и вызовами безопасности в регионе ОБСЕ.

Мария Карапетян обратилась к вызовам демократии и безопасности с точки зрения как региональных проблем, так и проблем Армении. <Иногда нашу общественность пытаются убедить в том, что демократия и безопасность противоречат друг другу, что мы совершили ошибку, проведя демократические выборы. У меня противоположное мнение. У нас не было бы проблем с безопасностью, если бы мы действительно выбрали путь демократии с момента обретения независимости, построения институтов и обеспечения всех демократических процессов", - сказала молодой парламентарий. По ее словам, демократия обеспечивает внутреннюю устойчивость стран на долгое время, демократические общества в целом более защищены с точки зрения как внутренних, так и внешних вызовов. По словам Марии Карапетян, для Армении важно постоянно выбирать демократию как средство внутреннего управления, что обеспечит долгосрочное мирное сосуществование нашей страны в этом регионе.

Также была упомянута роль молодых политиков и парламентариев в процессе сдерживания текущих угроз безопасности в регионе ОБСЕ. По словам члена армянской делегации в ПА ОБСЕ Рипсиме Григорян, сегодня как никогда важна роль молодежи, в том числе, и в процессе принятия решений. По словам депутата, в Армении активно работают молодые политики, и в этом плане важно сотрудничество с депутатами других государств, потому что проблемы зачастую одни, вызовы тоже. Рипсиме Григорян высоко оценила постоянные встречи молодых парламентариев и такие дискуссии по различным вопросам, которые могут стать эффективной площадкой для решения вышеперечисленных проблем.

Член армянской делегации в ПА ОБСЕ Саргис Ханданян также подчеркнул важность обсуждения вопросов безопасности в этом формате, отметив, что регион ОБСЕ сталкивается с вызовами безопасности.

Обращаясь к участникам встречи, председатель Национального Собрания РА Ален Симонян отметил, что в 2018 году движущей силой бархатной революции была молодежь, поднявшая голос в защиту демократических ценностей. <После революции демократические ценности - наш главный приоритет. мир уже говорит об армянской демократии", - подчеркнул спикер.

Говоря о вовлеченности молодежи в политическое поле, Ален Симонян отметил, что Армения занимает второе место в Межпарламентском союзе по количеству депутатов до 30 лет. Председатель НС РА подчеркнул важность парламентской дипломатии, в том числе, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, как площадки для укрепления доверия в регионе ОБСЕ.

Касаясь нового этапа крупномасштабной агрессии вооруженных сил Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября, Ален Симонян отметил. <Мы действительно и искренне привержены мирной повестке, которая является гарантией мирного развития и сосуществования Армении и региона>.