Суббота, 12 Ноября 2022 19:44

АрмИнфо.Прошлой ночью ряд граждан Армении получили письма от Apple о том, что они стали жертвами государственной хакерской атаки. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян.

<Нам в Cyberhub.am известно о 10 таких случаях, жертвами которых стали журналисты, высокопоставленные чиновники, известные оппозиционеры. Нам удалось проверить два телефона. На одном из них была обнаружена шпионская программа Pegasus. Один был чистый, но человек, о котором идет речь, только что сменил телефон, поэтому информация была о заражении предыдущего телефона>, - отметил эксперт.

Он добавил, что не может точно указать источник заражения - из одной страны или нескольких государств. <Другими словами, мы не знаем, спецслужбы ли это Армении, Азербайджана, Турции или все вместе, но мы точно знаем, что это государственное дело, потому что Pegasus продается только госучреждениям. Если вы получили такое письмо, свяжитесь со мной или с нашей страницей Cyberhub.am. Не ждите, пока мы поймем, под каким уровнем атаки мы находимся>, - отметил Мартиросян.

Pegasus - шпионское ПО, которое можно незаметно установить на мобильные телефоны и другие устройства, работающие под управлением некоторых версий мобильных операционных систем Apple, iOS и Android . Разработка израильской компании NSO Group. Разработчик заявляет, что предоставляет <уполномоченным правительствам технологии, которые помогают им бороться с терроризмом и преступностью>, он опубликовал разделы контрактов, требующих от клиентов использовать Pegasus только в целях уголовной и национальной безопасности.