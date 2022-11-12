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АрмИнфо.Прошлой ночью ряд граждан Армении получили письма от Apple о том, что они стали жертвами государственной хакерской атаки. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян.
<Нам в Cyberhub.am известно о 10 таких случаях, жертвами которых стали журналисты, высокопоставленные чиновники, известные оппозиционеры. Нам удалось проверить два телефона. На одном из них была обнаружена шпионская программа Pegasus. Один был чистый, но человек, о котором идет речь, только что сменил телефон, поэтому информация была о заражении предыдущего телефона>, - отметил эксперт.
Он добавил, что не может точно указать источник заражения - из одной страны или нескольких государств. <Другими словами, мы не знаем, спецслужбы ли это Армении, Азербайджана, Турции или все вместе, но мы точно знаем, что это государственное дело, потому что Pegasus продается только госучреждениям. Если вы получили такое письмо, свяжитесь со мной или с нашей страницей Cyberhub.am. Не ждите, пока мы поймем, под каким уровнем атаки мы находимся>, - отметил Мартиросян.
Pegasus - шпионское ПО, которое можно незаметно установить на мобильные телефоны и другие устройства, работающие под управлением некоторых версий мобильных операционных систем Apple, iOS и Android . Разработка израильской компании NSO Group. Разработчик заявляет, что предоставляет <уполномоченным правительствам технологии, которые помогают им бороться с терроризмом и преступностью>, он опубликовал разделы контрактов, требующих от клиентов использовать Pegasus только в целях уголовной и национальной безопасности.
|Жертвами шпионской программы Pegasus стали журналисты, чиновники и известные оппозиционеры - эксперт
|Генпрокуратура Армении выявила нарушения при приватизации доли государства в медицинском центре <Арабкир>
|Армянский и французский министры обсудили возможность участия французской стороны в реализации различных программ в Армении
|В Армении в честь погибших 9 ноября 2020 года российских летчиков основан центр военно-патриотического воспитания молодежи
|Учителям, прошедшим добровольную аттестацию, повышенная зарплата будет выдаваться с ноября - замминистра
|Полное или частичное сокращение вооруженных сил Арцаха недопустимо – депутат
|Глава МИД Армении принял участие в пятом Парижском форуме мира
|Армения тесно сотрудничает со своими иранскими партнерами - Пашинян
|У Никола Пашиняна сложилось положительное впечатление от встречи с главой турецкого государства
|Российские мирное предложение приемлемо для Армении - Никол Пашинян
|Ереван готовится представить упрощенную модель пересечения границ Армении гражданами Азербайджана - премьер
|Глава МИД Армении выразил признательность Франции за принципиальную позицию по ликвидации последствий азербайджанской агрессии
|Премьер-министр Армении уверен, что нет препятствий для осуществления связи между Азербайджаном и Нахичеваном
|Посол Иранa был вызван в МИД Азербайджана
|В музеях Армении будет внедрена единая система электронных билетов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ЦИК Армении установила даты новых выборов в ОМС
|У Китая новый военный атташе в Армении
|ЕС призывает Баку и Ереван умерить риторику и избегать любого ненужного обострения напряженности
|4 827 643 драмов Реабилитационному центру защитника Отечества. Ноябрьским бенефициаром «Силы одного драма» является фонд «Арен Меграбян».
|Иранские СМИ требуют от МИД страны отозвать посла Ирана в Азербайджане
|Директор одной из ООО пытался нажиться на престарелых
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Пашинян обвинил Алиева в грубом нарушении Сочинского соглашения
|В ряде французских городов прошли концерты Армяно-французского юношеского оркестра
|Секретарь Совбеза РА рассказал чиновникам из Нидерландов об усилиях Армении по достижению стабильности и мира в регионе
|Политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Tуркменистана и Pеспублики Tаджикистан
|Армянский депутат послу РФ: Продление срока пребывания российских миротворцев в НКР крайне необходимо с точки зрения реализации права армян Арцаха на жизнь
|Два года назад в Армении была предотвращена попытка государственного переворота - посол
|Посла Азербайджана вызвали в МИД Ирана из-за недружественных заявлений азербайджанских высокопоставленных должностных лиц
|Эрдоган и Алиев обсудили итоги переговоров в Сочи между Баку и Ереваном
|Госдеп заверяет: Иран представляет угрозу для региона
|В ряде городов Армении идет снег
|Вражеские силы обстреляли из миномета армянские позиции на восточных рубежах страны
|Посольство Армении в России осудило показ в ВДНХ провокационного азербайджанского фильма об агрессии против Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Уволен глава инспекционного органа здравоохранения и труда Акоп Авакян
|Управляющая пенсионными фондами Amundi-Acba инвестирует в солнечную энергетику
|В армянской столице состоится вечер откровений Народного артиста РФ Сергея Маковецкого
|В Доме Камерной музыки им. Комитаса состоится концерт <От Монтеверди до Сарьяна>
|Военнослужащий ВС Армении получил тяжелое ранение в результате нарушения вражескими силами режима прекращения огня
|Татоян: Вражеские силы не собираются покидать оккупированные территории Армении
|СМИ: Bharat Forge продаст Армении партию буксируемых 155-мм гаубиц
|Ереван подтверждает приверженность достигнутым в Праге и Сочи договоренностям
|Эрдоган рассказал об ожиданиях от Армении в вопросе нормализации двусторонних отношений
|Накануне армянская сторона передала Азербайджану обновленный вариант предложения по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны - Премьер РА
|Ереван готов обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеваном, но Баку отказывается – Пашинян
|Премьер: международному сообществу пора принять конкретные меры в отношении Азербайджана
|Не может быть речи о контроле над суверенной территорией Армении и об отчуждении каких-либо суверенных функций РА: Пашинян разъяснил полномочия сторон
|Высказывания Алиева о пребывании РМК в Нагорном Карабахе являются нарушением трехсторонних заявлений и подготовкой к геноциду армян: Пашинян
|Баку готовит геноцид армян Нагорного Карабаха: Премьер Армении
|Геополитические амбиции Баку продолжают быть угрозой для безопасности и стабильности Южного Кавказа и более обширного региона: Пашинян
|Американист рассказал об итогах промежуточных выборов в США и их значении для Армении
|Российский политолог: азербайджанские власти не исключают силовых сценариев
|Посол Армении в Греции поставил Марину Кальюранд в пример тем, кто поздравлял Азербайджан с "победой" в агрессии против Арцаха
|Франция подтверждает свою солидарность с Арменией и армянским народом - Брон-Пиве
|Секретарь Совбеза Армении обсудил с литовскими чиновниками вызовы безопасности на Южном Кавказе
|Необходимо справедливое мирное соглашение, которое гарантировало бы права и безопасность народа Нагорного Карабаха - депутат ЕП
|СНБ задержала ответственного сотрудника КГД и троих предпринимателей за дачу взятки
|Российский лидер 22 ноября посетит Армению
|Читать больше
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