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АрмИнфо.Находящийся в Париже с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с министром по вопросам внешней торговли, экономической привлекательности и связям с соотечественниками Франции Оливье Бештом.
Как передает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи собеседники подчеркнули важность углубления торгово-экономических связей между Арменией и Францией и эффективной реализации имеющегося потенциала. В этом контексте стороны подчеркнули важность подписанной в декабре прошлого года армяно-французской дорожной карты, в которой отмечены перспективы развития сотрудничества в сферах инфраструктуры, энергетики, высокотехнологичного сельского хозяйства, здравоохранения и туризма.
Министры также обсудили возможность участия французской стороны в различных экономических и инвестиционных программах, реализуемых в Армении. Собеседники с удовлетворением отметили тесные связи, установившиеся в сфере армяно- французского децентрализованного сотрудничества.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности.
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|Глава МИД Армении принял участие в пятом Парижском форуме мира
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|Иранские СМИ требуют от МИД страны отозвать посла Ирана в Азербайджане
|Директор одной из ООО пытался нажиться на престарелых
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Пашинян обвинил Алиева в грубом нарушении Сочинского соглашения
|В ряде французских городов прошли концерты Армяно-французского юношеского оркестра
|Секретарь Совбеза РА рассказал чиновникам из Нидерландов об усилиях Армении по достижению стабильности и мира в регионе
|Политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Tуркменистана и Pеспублики Tаджикистан
|Армянский депутат послу РФ: Продление срока пребывания российских миротворцев в НКР крайне необходимо с точки зрения реализации права армян Арцаха на жизнь
|Два года назад в Армении была предотвращена попытка государственного переворота - посол
|Посла Азербайджана вызвали в МИД Ирана из-за недружественных заявлений азербайджанских высокопоставленных должностных лиц
|Эрдоган и Алиев обсудили итоги переговоров в Сочи между Баку и Ереваном
|Госдеп заверяет: Иран представляет угрозу для региона
|В ряде городов Армении идет снег
|Вражеские силы обстреляли из миномета армянские позиции на восточных рубежах страны
|Посольство Армении в России осудило показ в ВДНХ провокационного азербайджанского фильма об агрессии против Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Уволен глава инспекционного органа здравоохранения и труда Акоп Авакян
|Управляющая пенсионными фондами Amundi-Acba инвестирует в солнечную энергетику
|В армянской столице состоится вечер откровений Народного артиста РФ Сергея Маковецкого
|В Доме Камерной музыки им. Комитаса состоится концерт <От Монтеверди до Сарьяна>
|Военнослужащий ВС Армении получил тяжелое ранение в результате нарушения вражескими силами режима прекращения огня
|Татоян: Вражеские силы не собираются покидать оккупированные территории Армении
|СМИ: Bharat Forge продаст Армении партию буксируемых 155-мм гаубиц
|Ереван подтверждает приверженность достигнутым в Праге и Сочи договоренностям
|Эрдоган рассказал об ожиданиях от Армении в вопросе нормализации двусторонних отношений
|Накануне армянская сторона передала Азербайджану обновленный вариант предложения по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны - Премьер РА
|Ереван готов обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеваном, но Баку отказывается – Пашинян
|Премьер: международному сообществу пора принять конкретные меры в отношении Азербайджана
|Не может быть речи о контроле над суверенной территорией Армении и об отчуждении каких-либо суверенных функций РА: Пашинян разъяснил полномочия сторон
|Высказывания Алиева о пребывании РМК в Нагорном Карабахе являются нарушением трехсторонних заявлений и подготовкой к геноциду армян: Пашинян
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