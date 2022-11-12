Суббота, 12 Ноября 2022 12:54

АрмИнфо.Находящийся в Париже с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с министром по вопросам внешней торговли, экономической привлекательности и связям с соотечественниками Франции Оливье Бештом.

Как передает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи собеседники подчеркнули важность углубления торгово-экономических связей между Арменией и Францией и эффективной реализации имеющегося потенциала. В этом контексте стороны подчеркнули важность подписанной в декабре прошлого года армяно-французской дорожной карты, в которой отмечены перспективы развития сотрудничества в сферах инфраструктуры, энергетики, высокотехнологичного сельского хозяйства, здравоохранения и туризма.

Министры также обсудили возможность участия французской стороны в различных экономических и инвестиционных программах, реализуемых в Армении. Собеседники с удовлетворением отметили тесные связи, установившиеся в сфере армяно- французского децентрализованного сотрудничества.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности.