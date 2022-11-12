Суббота, 12 Ноября 2022 12:11

АрмИнфо.В Армении в честь погибших 9 ноября 2020 года российских летчиков основан центр военно-патриотического воспитания молодежи.

Как сообщили АрмИнфо, у армянского села Ерасх - на месте крушения сбитого Азербайджаном российского вертолета - торжественно заложили капсулу в фундамент нового центра и посадили первые саженцы сада "Россия".

В саду, который своими очертаниями повторяет карту России, высажены 300 сливовых и абрикосовых деревьев.

В церемонии, организованной фондом "МИР", приняли участие командир российской авиабазы в Армении полковник Александр Петров, командующий ОГВС генерал- лейтенант Тигран Парванян, армянские и российские военные, учащиеся.

Напомним, что 9 ноября 2020 года в день подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта ВС Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24 из переносного ЗРК в Араратской области РА вне зоны боевых действий недалеко от границы с Азербайджаном. В результате этого погибли два военнослужащих РФ, еще один получил ранения средней тяжести. Азербайджан принес извинения и предложил заплатить компенсацию. По сей день никто не понес наказания за это вопиющее действие.