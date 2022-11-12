Суббота, 12 Ноября 2022 12:02

АрмИнфо.Учителям, прошедшим добровольную аттестацию и зафиксировавшим успешный результат, повышенная заработная плата будет выдаваться начиная с ноября и будет рассчитываться и за октябрь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

<Сегодня встретила учителя небольшой сельской школы, который участвовал в добровольной аттестации. Согласно зафиксированному результату ставка его заработной платы повыситься, также он получит 40-процентную надбавку. Нагрузка учителя была неполный рабочий день, 18 часов в неделю, и до настоящего времени он зарабатывал 73 тысячи драмов. Так как он является учителем сельской школы, в которой учится до ста учащихся, он сразу получит прибавку к заработной плате, которая составит 200 тысяч драмов. К этому добавится и 40- процентная надбавка, в результате чего зарплата учителя составит около 280 тысяч драмов, включая налоги, то есть более чем в три раза больше, чем он получал раньше>, - отметила заместитель министра.